Ariete

Potente l’energia delle cose nascoste, di tutto ciò che appare, in noi, senza dire il perché. Apritevi all’intuito, al sentire più vero e più profondo, lasciate andare ogni pensiero.

Toro

Questa Luna opposta vi convincerà a mettere da parte ogni fretta e premura per fare, invece, le cose con la giusta calma, con la dovuta perizia. Vi piacerà essere così.

Gemelli

Momento ideale per dare peso e valore a qualcosa sul lavoro. Qualcosa che ha certamente bisogno di essere meglio capito e apprezzato. Aprite gli occhi e la mente.

Cancro

Apritevi ad un dialogo facile e utile, usate l’attenzione di chi vi ascolta per dire e per proporre, per essere ascoltati. Avrete ottime possibilità di ottenere qualcosa.

Leone

Avete davvero bisogno di capire fino a dove qualcuno può arrivare, quali siano insomma le sue reali possibilità, le sue intenzioni, i suoi desideri. Tanta chiarezza.

Vergine

Puntate sempre e soprattutto su un dialogo che si faccia capire, su parole e messaggi che portino nuova chiarezza e una migliore empatia. Non lasciate in sospeso nulla.

Bilancia

Agirete e farete in modo concreto, mettendoci un pizzico di fantasia ma senza mai allontanarvi troppo dalla realtà. Otterrete buoni risultati senza rinunciare ad essere voi stessi.

Scorpione

Questa Luna compie mille aspetti connettendovi a tante cose, facendovi insomma sentire protagonisti del momento. Usate l’istinto e le emozioni per andare lontano.

Sagittario

Compite un piccolo atto di coraggio (qualità che certamente non vi manca) e portate luce all’anima, aprendovi a nuove possibilità, ammettendo certe emozioni.

Capricorno

Luna, Nettuno e Saturno sono in contatto tra di loro, promettendo un momento in cui sarà facile amare e andare d’accordo con gli altri, con chi amate.

Acquario

Mentre voi sembrate essere mossi dalle emozioni, ecco che qualcuno, a voi vicino, preferirà invece farsi ispirare dalla logica, dalla realtà dei fatti. Modi diversi di pensare.

Pesci

Sole e Nettuno si abbracciano nel vostro segno facendo luce anche là dove non avreste mai immaginato di vedere. Usate il momento per accogliere piccole verità.