Ariete

Qualcuno sembra farsi meno chiaro, meno deciso, e subito voi vi farete delle domande. In realtà voi non avete nulla a che fare con questo disordine, lasciate fare.

Toro

Venere sbanda e sbaglia, rendendo molto meno chiaro il vostro modo di fare e di vivere. Accettate che il presente abbia bisogno di pause, di nuove riflessioni.

Gemelli

Mercurio, il vostro amato pianeta, si unisce a Nettuno, regalandovi una fantasia molto speciale, concedendovi altre visioni e diverse possibilità per sognare. Bellissimo.

Cancro

Non chiedete risposte precise o grandi sicurezze da un destino che, invece, ha voglia di inventare, di scoprire altre direzioni e nuove realtà. Siate complici della fantasia.

Leone

Il Sole si scontra con Giove e con il suo leggerissimo ottimismo, per questo non sarete in vena di credere a ciò che vi diranno, non conterete mai sulla fortuna delle cose.

Vergine

Mercurio si unisce a Nettuno, concedendovi un raro momento in cui sarete disponibili a credere e a sognare, anche senza ricorrere per forza alla logica del pensiero.

Bilancia

Venere, dall’opposizione, inizia la sua retrogradazione che vi renderà un po’ meno aperti e empatici con il vostro pubblico. Considerate di essere voi quelli che non si spiegano.

Scorpione

Non affidate a nessuno piccoli compiti o incombenze, perché ne rimarreste delusi. Meglio insomma fare da soli, gestendo personalmente ogni dettaglio.

Sagittario

Il Sole potrebbe complicare il vostro rapporto con l’energia vitale, rendendovi poco empatici, poco interessati a ciò che succede. Fatevi contagiare dalla simpatia di qualcuno.

Capricorno

Date di voi un’immagine di leggerezza, dimostrando di essere capaci di andare anche oltre le solite regole, i soliti schemi che stavolta sembrano andarvi molto stretti.

Acquario

Difficile, per qualcuno, poter credere in qualcosa, o fare pensieri positivi affidandosi al destino. Siate chiari e precisi, dimostrando fiducia e voglia di fare anche se non siete convinti.

Pesci

Bello vedere come qualcuno si fidi della vostra fantasia, del vostro intuito migliore e non discuta ogni cosa, ogni promessa. Bello essere capiti e apprezzati da tutti.