Ariete

Meglio non esagerare con gli sforzi e con le prove, non fatelo per non dare ragione ad un Sole che non sempre vi vedrà forti e tonici. Risparmiate le energie.

Toro

I vostri entusiasmi, assolutamente legittimi, non saranno sempre capiti e condivisi dalle persone con cui vorreste forse condividere un sogno, una impresa. Fate da soli.

Gemelli

Questa Luna saprà consolare e sostenere ogni sogno, ogni desiderio o speranza. Per questo vi sentirete sempre capaci delle vostre scelte, delle giuste azioni.

Cancro

Non siate troppo attenti o preoccupati a come qualcuno potrebbe fare qualcosa, a come svolgerà un compito, una missione. Perché se la caverà molto bene.

Leone

Questo Marte, da non molto nel vostro segno, si scontrerà proprio con il Sole, con la vostra energia. Quindi meglio non mettere troppa passione o energia con il lavoro. Andateci piano.

Vergine

Affrontate il momento armati della solita prudenza, di quelle piccole attenzioni che vi rendono così diversi, riconoscibili ma soprattutto molto preziosi.

Bilancia

Qualcuno oggi sembra voler litigare con sé stesso, con il suo modo di fare e di agire. Le stelle vi consigliano di non immischiarvi in compiti o incarichi che non vi riguardano.

Scorpione

Marte vi ricorda l’importanza di apparire, di essere notati, visti da chi conta. Per questo non dovreste mai proiettarvi troppo sugli altri, non delegare le cose importanti.

Sagittario

Utile e preziosa questa Luna che saprà connettervi perfettamente al cuore e ai pensieri di chi amate, di chi vi è vicino. Non preoccupatevi di cosa direte e di come lo farete.

Capricorno

Questo Sole vi rende entusiasti di fare e di inventare, ma non tutti avranno voglia di ascoltarvi o di fare come direte. Accettate modi e stili diversi dai vostri.

Acquario

Il volume delle emozioni andrà crescendo facendovi sentire in dovere di dire, di spiegare, di giocare sempre a carte scoperte. Solo non siate mai troppo diretti.

Pesci

Sarà bello e interessante mettere a confronto certe emozioni e certi desideri con il vostro modo di essere, con le capacità e le occasioni su cui potete contare.