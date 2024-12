Ariete

Non sarà difficile percepire tensioni e insofferenze verso chi non si spiega, chi non parla e non dice la verità. Preferirete mettere ogni cosa in silenzio aspettando conferme.

Toro

Sarà un momento particolarmente ricco di fantasia, di quella creatività che può sorprendere persino noi stessi, con idee e proposte tutte da inventare. Divertitevi.

Gemelli

Emozioni e umori andranno via via migliorando, facendovi ritrovare la voglia di impegnarvi, di fare e di condividere cose insieme agli altri. Datevi tempo.

Cancro

Saprete parlare e dire in modo chiaro ma anche originale, mai scontato, ma noioso. Uno stile che vi guadagnerà, facilmente, l’attenzione del vostro pubblico.

Leone

Certe indecisioni e certi ritardi, con il passare del tempo, inizieranno a pesarvi, ad innervosirvi. Convincetevi che, in questo periodo, il cielo da voi vuole pazienza.

Vergine

Sarete, come sempre, alla ricerca di cose sincere e vere, di risposte a prova di logica. Non sopporterete, invece, le mezze verità di Nettuno, i discorsi che non dicono.

Bilancia

In netto aumento il tono emotivo e interiore, grazie ad una Luna che vi porta energia e intelligenza. Dunque fidatevi delle promesse, delle cose che vi faranno intuire, immaginare.

Scorpione

Meglio non sopravvalutare le energie pratiche, meglio non sottovalutare sforzi e impegno che vi saranno richiesti per fare le cose che amate, che volete vivere.

Sagittario

Vi farete sempre più calmi e pazienti, capaci di aspettare che il destino faccia il suo corso, che le cose vi vengano incontro. Nessuna fretta, il cielo ha deciso così.

Capricorno

Sentirete crescere, in voi, il bisogno di fare qualcosa che riconoscete come importante, urgente, speciale. Dunque abbandonerete ogni lentezza o distrazione per chiedervi cosa serve fare.

Acquario

Avrete sempre meno voglia di stare con gli altri, di condividere il vostro tempo con qualcuno che non vi convince, che non vi fa stare a vostro agio. Alleggeritevi.

Pesci

Qualcuno smetterà di accusarvi di essere poco chiari e poco precisi, così da restituirvi una certa calma, tanta serenità. Non date peso alle parole e lasciate correre.