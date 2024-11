Ariete

Provate a non smorzare mai gli entusiasmi di qualcuno ricordandogli i limiti e le regole della realtà. Lasciate piuttosto che ognuno creda e speri in ciò che vuole.

Toro

Sarete in vena di cose colorate e divertenti, di metterci sempre un po’ di fantasia nelle cose che fate e che state vivendo. Così da rendere felice qualcuno.

Gemelli

Un pensiero o una preoccupazione intima rischia di spegnere in voi la luce, la passione e la voglia di fare qualcosa con gli altri, di condividere un sogno. Siate ottimisti.

Cancro

Non sempre riuscirete a dire o a comportarvi in modo brillante, facendo trasparire la parte migliore di voi. Forse qualcosa vi impedisce di sorridere al presente.

Leone

Impegnarvi o fare molto rischia di mettere a dura prova la vostra energia, la vostra voglia di fare e di costruire. Dunque limitate gli sforzi e scegliete che cosa è importante.

Vergine

Mettere le emozioni davanti ad ogni cosa potrebbe impedirvi di fare la cosa giusta, di sentirvi a vostro agio con cose e persone del momento. Diminuite il volume dei sentimenti.

Bilancia

Non siate troppo precipitosi e impetuosi quando dite, mentre parlate e raccontate qualcosa a qualcuno. Non fatelo per non dire cose sbagliate, per non esagerare.

Scorpione

Attenzione a non inseguire mille sogni tutti insieme, perché troppi desideri o obiettivi finirebbero per farvi perdere ogni cosa, per farvi sbagliare col destino.

Sagittario

Non nutrite troppe preoccupazioni circa il destino, circa il futuro, perché se lo farete rischierete di rovinare la buona energia che un Sole tanto vicino vi sta regalando.

Capricorno

Preoccuparvi eccessivamente per come qualcuno sta facendo qualcosa rischierebbe di farvi sentire meno sicuri e più incerti circa qualcosa. Pensate di più a voi.

Acquario

Avrete a che fare con una persona che non ha troppa voglia di impegnarsi e di fare. Dunque provate ad aiutarla, oppure decidete di fare a meno della sua compagnia.

Pesci

Provate a concentrarvi sui vostri obiettivi, sulle cose che davvero desiderate ottenere e stringere. Fatelo dando meno importanza a chi vi complica ogni sforzo.