Ariete

Dovrete compiere un piccolo sforzo per adattarvi al bisogno di cambiamento e di evoluzione che qualcuno vi sta forse dimostrando. Non restate immobili.

Toro

Venere si carica della forza imprevedibile di Urano rendendovi parecchio coraggiosi e pronti ad accettare qualche rischio in più in nome della fortuna. Non male.

Gemelli

Ci sono momenti fatti apposta per perdere il controllo della situazione e godersi il momento, senza fare troppe domande. Lasciate che questo cielo vi trascini.

Cancro

Avrete voglia di occuparvi di dettagli, di quelle piccole cose che possono però fare la differenza. E, proprio per questo, vi sentirete parecchio insofferenti verso il caos.

Leone

Avrete voglia di divertivi ma in modo pulito, senza compromessi e senza accettare cose che non vi convincono, che non vi fanno sentire a posto con voi stessi.

Vergine

Mercurio non smette di sorprendervi con la sua suggestione per la fantasia, per un modo di essere e di fare che sia molto meno logico e preciso del solito. Vi divertirete.

Bilancia

Vi cimenterete nel gestire e nel risolvere piccole questioni usando una grande dose di fantasia, di immaginazione. Qualcosa che finirà per stupire persino voi stessi.

Scorpione

Ci sarà sicuramente chi saprà apprezzare il vostro modo originale e sorprendente di comportarvi, di relazionarvi. Dunque siate simpatici, e non preoccupatevi di nulla.

Sagittario

Qualcuno, da voi e dal presente, si aspetterebbe tanta fantasia, la capacità di avere delle visioni, di immaginare cose diverse e particolari. Provateci, vi piacerà.

Capricorno

Anche se qualcuno non sarà troppo d’accordo, voi concedetevi volentieri qualcosa di diverso e di speciale. Mettendo da parte logica e abitudini per abbracciare il momento.

Acquario

Siete in vena di sogni possibili, di credere solo nelle cose che hanno qualche speranza di succedere, di accadere. Per non perdere tempo o energia con miraggi, con speranze inutili.

Pesci

Venere e Nettuno, felicissimi di essere nel vostro segno, si connetteranno ad altre energie rendendo speciale il momento. Vi verrà facile amare, incontrare il favore di qualcuno.