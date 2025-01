Ariete

Attenzione a non lasciarvi suggestionare così facilmente da certe apparenze, da alcuni dubbi che proveranno a sostituirsi alla realtà. Considerate di potervi sbagliare.

Toro

Venere e la Luna si fanno gentili, morbide e fatte apposta per piacervi. Per questo vivete un momento leggero, ricco di sogni e di promesse, un tempo che coccola i sentimenti.

Gemelli

Inizierete con pensieri e intenzioni molto razionali per poi, però, finire per lasciarvi sedurre dalle cose romantiche, dal sogno e dall’avventura. Sarete molto curiosi.

Cancro

Davvero un momento che vi piace perché vi somiglia, che vi concede il lusso della fantasia, di credere in cose belle e sempre a portata di stelle. Nessuna preoccupazione.

Leone

Marte e Plutone si scontrano, rendendovi piuttosto sensibili e ribelli rispetto a quelle cose che non sono chiare, che non potete capire. Ma non esagerate con le reazioni.

Vergine

Luna e Mercurio si abbracciano dando sempre e solo ragione alla logica, ai pensieri che funzionano e che si fanno capire. Per questo saprete conciliare sentimenti e necessità.

Bilancia

Le vostre energie si faranno meno luminose e meno leggere con il passare delle ore. Forse perché qualcuno si lascia appesantire da dubbie e domande a cui non sapete rispondere.

Scorpione

Non date retta a certi sospetti o sensazioni che rischiano di sbagliare, di non farvi credere nella realtà dei fatti. Date invece credito e fiducia a chi avete accanto.

Sagittario

Inizierete a dire e a parlare in modo logico e preciso, per poi, però, convertirvi a parole e discorsi che sappiano rispettare i sentimenti, le speranze di chi ascolta.

Capricorno

Venere entra in sestile aiutandovi a vivere e a comportarvi in modo gentile e delicato. Dunque un bel miglioramento del vostro stile, del vostro modo di fare.

Acquario

Grazie alla Luna, saprete vivere un momento che non si fa troppe illusioni e che vive il presente per quello che è, senza credere a ciò che è impossibile, che non mantiene le promesse.

Pesci

Venere e la Luna entrano nel vostro segno portando una ventata di emozione, di bellezza, di cose morbide e dolcissime. Per questo vi sentite bene e siete sereni.