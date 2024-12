Ariete

La Luna potrebbe avere in mente, per voi, bruschi ritorni alla realtà, veloci riscontri con una verità non sempre comoda da accettare. Dunque non fidatevi delle speranze.

Toro

Avrete a che fare con persone che dubiteranno facilmente di tutto, che faranno domande e vorranno capire il perché di ogni cosa. Usate la pazienza e siate sinceri.

Gemelli

Bellissima l’amicizia di questa Luna che vi renderà capaci di fare con calma, senza alcuna fretta. Non dovrete dimostrare nulla a nessuno, preferendo fare come vi pare giusto.

Cancro

Non sembrate essere così convinti di ciò che qualcuno sta facendo, o di come si sta muovendo. Qualcosa che direte apertamente, anche a costo di creare tensioni.

Leone

La Luna finirà per discutere con Marte e la vostra energia, la vostra attitudine al coraggio. Meglio insomma dosare con cura ogni reazione, meglio non esagerare.

Vergine

Mettete in conto di non essere troppo obiettivi, di non poter contare su idee così chiare, che abbiano ragione. Accettate insomma di confrontarvi e di mettervi in discussione.

Bilancia

Crescerà in voi la voglia di divertirvi, di respirare maggiore leggerezza forse per mettere a tacere certe voci, alcuni pensieri che vi rendono meno sorridenti.

Scorpione

Un dubbio, acceso dal solito Plutone, rischierà di far crescere, in voi, certe preoccupazioni che riguardano la casa o certe persone molto vicine. Ma forse non ce n’è bisogno.

Sagittario

Sarete facili prede di malintesi o di sospetti sbagliati, per questo le stelle vi raccomandano, vivamente, di riflettere molto bene prima di reagire, prima di parlare.

Capricorno

Saprete gestire molto bene un episodio che, se trascurato, potrebbe creare qualche problema. Dedicatevi con pazienza al presente, facendo tutto ciò che serve.

Acquario

La Luna arriva nel vostro segno portando con sé strane idee e qualche dubbio in più. Ecco perché non mancheranno tensioni con gli altri, perché non vi fiderete.

Pesci

Anche quei sogni, dove vi siete volentieri rifugiati, non sembrano più convincervi, non vi piacciono più. Per questo dovrete accettare certe realtà, dialogare con alcune persone.