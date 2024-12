Ariete

Venere migliora la qualità degli amori e dei rapporti del vostro segno. Quindi più tempo e voglia di stare insieme, di condividere attimi e esperienze.

Toro

Proprio perché qualcosa sembra diventare urgente e importante, sarete molto più decisi e determinati con le cose da fare, con i programmi e i progetti.

Gemelli

Non avete voglia di cose che vi limitano, che condizionano il vostro modo di vivere e di pensare. Saturno vi pesa, proprio ora che respirate la voglia di libertà.

Cancro

Nettuno riparte accendendo in voi nuovamente la fiducia verso il sogno e la fantasia. Vi potete insomma accomodare tra pensieri liberi e emozioni che fanno sul serio.

Leone

Giove e Sole si fronteggiano, mettendo alla prova la vostra reale capacità di credere a certe promesse, ad alcune possibilità per le quali serve coraggio e ottimismo.

Vergine

Mentre voi non avrete nessuna voglia di accettare obblighi o imposizioni da nessuno, ecco che qualcuno vi dimostrerà di avere scarsa energia, poco entusiasmo. Non impegnatevi troppo.

Bilancia

Finalmente Venere entra in trigono migliorando sensibilmente il vostro tono vitale e la propensione che avete verso ogni forma di fantasia e di creatività.

Scorpione

Luna e Nettuno vi consentiranno di esprimere idee e soluzioni molto adatte ad ogni evenienza, a tutte le situazioni del caso. Fidatevi di voi stessi e delle vostre intuizioni.

Sagittario

Vivete frequenti contrasti e contraddizioni, dettati forse da un’energia che non trova risposte o conferme. Avrete bisogno di fare grande chiarezza con tutto.

Capricorno

Non è il momento migliore per parlare, per dire e per raccontare qualcosa che sembra invece meritare attenzione e prudenza per non sbagliare. Andateci piano.

Acquario

Venere fa il suo ingresso nel vostro segno portandovi voglia e bisogno di cose dolci, di casa e di coccole. Meno invece di parole e di pensieri che si basino sulla logica.

Pesci

Saturno e Giove vi frenano, vi rallentano, per questo non sempre sarete in grado di condividere sogni e programmi. Ma, in fondo, nemmeno gli altri sembrano essere così decisi.