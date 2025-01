Ariete

Ancora la Luna a dire e a parlare per il vostro segno. Luna che vi metterà spesso in discussione illuminando i vostri dubbi, le contraddizioni del caso. Meglio ascoltarla.

Toro

Non provate a cambiare modo di dire e di comportarvi cercando di compiacere qualcuno. Non fatelo perché non funzionerebbe, non vi servirebbe a nulla.

Gemelli

Il cielo vi dice che non c’è alcuna fretta di fare, di ottenere, di agire e reagire. Le stelle vi concedono tempo e intelligenza per decidere su cosa concentrarvi.

Cancro

La vostra voglia di fare e di vincere potrebbe scontrarsi con un Marte incerto e molto indeciso che abita insieme a voi. Un consiglio: non prendete nulla di petto.

Leone

La Luna vi spinge verso la fantasia, verso un modo di impegnarvi e di lavorare che non faccia mai a meno dell’immaginazione. Dunque sentitevi liberi di proporre.

Vergine

Fidatevi di come qualcuno sembra agire e impegnarsi, perché sarà qualcosa che vi darà comunque soddisfazione, che finirà per aiutare anche voi, per darvi una mano.

Bilancia

Non siate così impulsivi con gli altri, ma usate sempre il buon senso, o quelle parole che sanno funzionare molto bene. Non lasciate nulla al caso, all’improvvisazione.

Scorpione

Dedicare troppo tempo o attenzione a piccole cose e ai soliti dettagli davvero non sembra avere alcun senso, alcuna utilità. Concentratevi solo sulle cose che contano.

Sagittario

Siate spiritosi e immaginifici con chi amate, con le persone vicine che vogliono o devono condividere il presente insieme a voi. Mostrate solo la parte migliore di voi.

Capricorno

Per fortuna qualcuno ricercherà sempre e comunque il dialogo evitando ogni forma di scontro, di tensione. Così da non farvi guidare da una forza aggressiva inutile.

Acquario

Davvero, dalle vostre parti, si respira solo e unicamente il bisogno di usare l’intelletto, di fare cose che abbiano un senso, una logica. Tutto il resto stavolta non vi servirà.

Pesci

Sarà un momento fortunato per chi, di voi, ha intenzione di fare qualcosa con qualcuno, per chi è disposto a collaborare, a fare cose insieme. Approfittatene.