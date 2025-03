Ariete

Qualcuno sembra volervi dire qualcosa, vuole parlarvi e raccontarvi forse la verità. Per questo dovrete essere aperti e disponibili con i dialoghi, accettando parole e promesse.

Toro

Vivete un momento che ha voglia di essere pratico, di fare concretamente cose, di non allontanarsi mai dalla realtà. Poco lo spazio per i sogni, poca la voglia di inventare.

Gemelli

Una Luna sempre vicinissima vi convincerà a non rispettare regole e abitudini, soprattutto con il lavoro, con le cose da fare. Vi sentirete ribelli, speciali.

Cancro

La forza di quel Marte sempre vicino vi spingerà a fare cose, a non rispettare così spesso certe regole, certe preferenze. Lasciate che la passione vi guidi.

Leone

I vostri desideri e le speranze rischiano di scontrarsi con quel gusto per la concretezza che qualcuno sta alimentando. Siate obiettivi e decidete chi abbia ragione.

Vergine

Davvero dovrete fare a modo vostro, dando retta solo e soltanto al vostro istinto, a ciò che sentite. Non avrete bisogno di consigli, di pareri o di comandi.

Bilancia

Mentre Venere vi confonde, imponendovi veloci riflessioni e considerazioni sul presente, ecco che non avrete nessuna voglia di promettere o di impegnarvi. Evitate chi o cosa vi lega.

Scorpione

Qualcuno, con il suo modo di fare, sembra mettere in discussione le vostre proposte, la vostra capacità di immaginare e di inventare. Voi, però, non smettete di credere in voi stessi.

Sagittario

Per poter veramente incontrare gli altri, e vivere relazioni che vi piacciano, avete bisogno di rinunciare sia alla fantasia che alla logica. Dovete trovare un nuovo equilibrio.

Capricorno

Attenzione a non farvi condizionare troppo da certe responsabilità, da tutti quei piccoli impegni e doveri che rischiano di ostacolare le cose che contano, le cose importanti.

Acquario

La Luna rende forte e potente ogni forma creativa, ogni espressione del pensiero. Tanto da essere molto critici con una realtà che non vi soddisfa, che non convince.

Pesci

Qualcosa, dal di dentro, sembra voler mettere in discussione ogni regola, ogni pensiero e possibilità. Avrete così voglia di rivedere posizioni e convinzioni.