Ariete

Qualcosa potrebbe lentamente rendere meno buono l’umore del momento, peggiorando la vostra percezione delle cose. Diminuite le occasioni di socialità.

Toro

Tutto vi raccomanderebbe di non fissarvi troppo con un dettaglio, con una piccola questione che sembrerà forse importante solo a voi. Siate meno precisi, meno prudenti.nzio.

Gemelli

Dovrete cercare di vivere cose simpatiche e divertenti anche per non scontrarvi con mille realtà che non sembrano sopportare il troppo impegno, tanto lavoro.

Cancro

Tenete assolutamente a freno certe parole e certi messaggi, perché dire in modo impulsivo, e poco attento, finirà con il mettervi contro la giornata. Meglio il silenzio.

Leone

Non prendete troppo alla leggera qualcosa, finendo per muovervi in modo distratto, non dando la giusta importanza ad un evento. Fermatevi a capire meglio. fare che non accada.

Vergine

Se davvero vorrete fare qualcosa, allora sarà importante muovervi in modo veloce e imprevedibile, e senza mai farvi troppo condizionare da consigli e aiuti degli altri.

Bilancia

Non dovreste lasciare che le emozioni parlino o si impongano più di tanto. Non fatelo perché finireste con l’essere poco tolleranti con tutti, con lo scontrarvi spesso.

Scorpione

Qualcosa vi farà amare soprattutto l’originalità delle cose e delle persone, rendendovi impazienti di capire, di scoprire altre cose, di far parte di qualche invenzione.che stanca.

Sagittario

Lentamente una certa fretta di fare e di apparire andrà calando. Meglio così, perché certe ambizioni rischiano di creare troppi problemi, di generare tensioni.

Capricorno

Dovrete sacrificare certe fantasie, o un modo gentile e piacevole di dire per poter veramente fare ciò che ritenete utile, importante, urgente. Meno parole, più fatti.

Acquario

Dopo aver accettato le scelte e le reazioni di una persona, lentamente vi riapproprierete di un umore luminoso e accettabile. Dovrete avere solo un po’ di pazienza.

Pesci

Qualcuno sembra voler mettere in discussione ogni cosa, ogni dettaglio del vostro modo di fare e di vivere il momento. E, ovviamente, la cosa potrebbe farvi arrabbiare.