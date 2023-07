C on la sua simpatia, Mercurio la fa da padrone e sfida Marte, che si prende troppo sul serio imponendo la logica anche quando non serve. Come ogni giovedì le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, anche su Instagram

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ti sei stancata di parole vuote e buoni propositi mai portati a termine. È ora di prendersi una pausa dagli altri. In compagnia pensa a divertirti e occupati delle cose serie quando resti sola. Non è necessario condividere ogni pensiero, soprattutto quando è causa di discordia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Fai spazio a Mercurio che invita a comportarsi in modo originale. Concediti di scherzare e anche di essere ironica, ma al punto giusto, senza cioè offendere nessuno. Da lunedì ti riscoprirai più concreta, per dedicarti alle cose serie. Devi solo seguire il mood delle stelle.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Fidati di te e dei modi un po’ speciali che escogiti per gestire e risolvere ogni problema. Puoi continuare a sgusciare fuori dalle situazioni critiche con piccoli colpi di genio. Però, non aspettarti grandi riconoscimenti. Non sempre gli altri riescono a stare al tuo passo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sole e Mercurio fanno rumore e smuovono idee e sentimenti, riempiendo le giornate di parole, intenzioni e promesse. Non lasciarti infastidire dal brusio, trova degli spunti per avviare un nuovo e interessante progetto. Cerca la giusta ispirazione.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il cielo ha in mente qualcosa di nuovo per te. Marte non interferisce più e puoi essere meno ostinata, per concentrarti sui tuoi progetti senza la fretta di raggiungerli in un battibaleno. Dai la precedenza ai sogni, ma prima di accarezzarli dovrai crederci fino in fondo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Tempismo perfetto per il tuo segno. Grazie a Mercurio, puoi sposare idee nuove, fidandoti di sogni e promesse. E, non appena Marte entrerà nella Vergine, potrai dare il giusto senso e una direzione netta alle tue elucubrazioni cerebrali. Segui il tuo istinto, non farti distrarre.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Ancora per poco, Mercurio mette lo zampino nelle faccende di lavoro e ti ritrovi a fare i conti con situazioni inaspettate, che però sai gestire in modo brillante. Poi, per fortuna, tutto diventerà più tranquillo, meno intenso o urgente. Metti da parte la premura e sorridi al mondo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Questo cielo ti piace assai e ne sei più che convinta. È merito di Mercurio che continua a riempirti la mente con idee fantastiche e originali. Mentre Marte non ti mette premura e aiuta a credere nel destino. Sorridi e pensa in grande, è decisamente il tuo momento.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno potrebbe stupirti peri suoi modi di fare e le cose inaspettate e belle che propone, dimostrando coraggio e lucidità. Riparti da te per vivere una stagione diversa da come te la saresti immaginata. L’amore sboccia in estate quando il dialogo è più facile.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

È vero che Saturno non ti aiuta a credere fino in fondo in quello che fai, pensi o dici, ma questa volta devi dare retta alla pancia. Per districare ogni nodo, usa la fantasia e accogli con entusiasmo persino le proposte più bizzarre. Le stelle ti chiedono piccoli atti di coraggio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Dovresti importi di parlare di più e anche essere trasparente con le persone che ami, evitando i silenzi o le frasi dette a metà. Mercurio ti vuole loquace. Devi dire sempre quello che senti e chiedere quando non capisci. Racconta di te e non dare niente per scontato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Fino a domenica Mercurio è un amico che regala grande leggerezza e una voglia matta di sognare a occhi aperti cose bellissime. Poi, però, un’urgenza ti riporta con i piedi per terra e all’improvviso devi stare attenta ai dettagli. Non sottovalutare i segnali che manda il destino.