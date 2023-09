Oroscopo della settimana dal 28 settembre al 4 ottobre

U na Luna Piena fin troppo sincera mette di fronte a realtà spesso scomode ma, per fortuna, Mercurio aiuta a dare un senso a ogni cosa

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sei in vena di ammissioni e vuoi fare pace con tutti, accogliendo quello che arriva costi quel che costi. Ti risulta difficile mentire a te stessa, perché non puoi fare a meno di vedere le cose come stanno, al netto di bugie o aggiustamenti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Ancora una volta, ti ritrovi a dover fare i conti con la realtà e prendere decisioni magari anche scomode, per seguire strade a te più consone. Non sbaglierai dando semplicemente retta alla logica, mettendo a tacere emozioni o debolezze che potrebbero farti tornare sui tuoi passi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Ti aspetta una settimana in cui dovrai essere piuttosto decisa, per correre incontro al destino, senza aspettare oltre o accontentarti di vane promesse. È merito di Mercurio che esige chiarezza e chiede di vivere con passione e coraggio. Hai in mano il bandolo della matassa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non c’è niente di meglio di questa Luna Piena per capire dove stai andando, fare ordine tra le tue priorità, e mettere in primo piano le ambizioni che portano lontano. Segui l’istinto, lasciati avvolgere dalle sensazioni, perché è il momento più opportuno per dare forma ai sogni.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ci sono cose che vanno veloci, che non aspettano, anche se tanta fretta può sembrare sbagliata, eccessiva e fuori luogo. Se Venere spinge il piede sul freno e prova a complicare tutto, tu dovrai essere concreta e lucida, per capire cosa vuoi e dove riponi le tue speranze.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Quel Mercurio così vicino può davvero rappresentare una sorpresa. Porta energia positiva, aiuta a mettere in pista nuovi progetti e a realizzarli. Inauguri ottobre con il migliore ottimismo, sapendo di poterti conquistare nuovi spazi. Non hai paura e non cambi idea per niente al mondo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Si annuncia una settimana in cui dovrai accettare piccole debolezze o scavare nei tuoi sentimenti per fare chiarezza all’interno di un rapporto. Non rinunciare a capire che cosa puoi davvero aspettarti da una relazione, un amore che hai messo sotto stretta osservazione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

È probabile che una persona provi a rallentarti, per farti rimanere dove sei spingendoti a rinunciare a qualcosa. Tu, però, scegli di pensare solo con la tua testa e non ti far convincere o influenzare, proprio da chi non sembra avere le idee così chiare. Dimostra di non avere paura.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

In questi giorni approfitta dei silenzi di Giove per dedicarti a un’attività spensierata. Hai bisogno di una carica extra di energia e di allontanarti da tutto ciò che detesti e non ti fa sentire libera. Appoggiati a qualcuno che ti conosce e capisce per decidere cosa fare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sai di essere una persona molto attenta e sensibile ai doveri e alla tua realizzazione personale, ma ogni tanto le stelle o le persone ti ricordano l’importanza dei sentimenti che non puoi trascurare. Accetta i consigli della Luna e concediti qualcosa di più, magari fatti coccolare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Per gestire al meglio le mille indecisioni di Venere, le stelle della settimana ti raccomandano di essere estremamente chiara e decisa su tutto, con persone e realtà che devi affrontare a viso aperto. Non lasciare niente in sospeso, chiarisci ciò che davvero vuoi e pensi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Quando tutto intorno a te corre veloce, senza darti la possibilità di capire veramente quello che succede, non ti resta che fidarti. Accetta consigli e decisioni altrui senza pensarci troppo, non farti attanagliare da dubbi e preoccupazioni. Accogli il destino, diventa un po’ fatalista.