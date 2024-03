Oroscopo di domenica 3 marzo

O roscopo di domenica 3 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Dalle vostre parti si respira la voglia e il bisogno di andare lontano, di muoversi per spostarsi dalle abitudini, da una normalità che oggi fate fatica a sopportare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Urano vi rende poco pazienti, poco disposti ad accettare certe persone. Dunque optate per una giornata che non sia troppo affollata, troppo social.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna opposta impone e propone confronti, competizioni con altre persone, e non sempre ne avrete voglia. Evitate tutto ciò che misura qualità e possibilità.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Mentre voi oggi sembrate voler fare ogni cosa con calma ed una certa precisione, altri, accanto a voi, si muoveranno un po’ di fretta, rendendovi poco soddisfatti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Vivete da soli qualcosa che vi piace, fatelo e basta, senza coinvolgere o spiegare il perché. Tanto qualcuno non sarebbe d’accordo e cercherebbe di impedirvelo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Nelle prossime ore dovrete decidere se dedicare tempo alle cose intime o se, ascoltando Mercurio, vivere in connessione con tutto. Le stelle vi lasciano scegliere.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Per tenere sotto controllo un certo nervosismo dato da Urano, oggi adattate modi e parole a quelli degli altri. Create armonia e intesa per non sbagliare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Giornata ideale per dimostrare le vostre migliori qualità, per fare ed essere voi stessi, facendo qualcosa che si noti, che si senta. Non siate timidi e agite.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Questa Luna, nel vostro segno, vi vuole forti, passionali, capaci di vivere e di reagire ad ogni stimolo, ad ogni possibilità. Un presente che si fa caldo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcosa potrebbe rallentare o rendere meno fluide le vostre parole, facendovi sentire meno adatti a certe situazioni. Tranquillizzate le emozioni e tutto si risolverà.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Convincetevi che sia giusto e importante concedervi un’altra possibilità, darvi una nuova occasione per rendere possibile e più vicino un sogno. Funzionerà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Il nemico del giorno saranno proprio le emozioni, quelle tensioni interiori che vi impedirebbero di essere sereni, felici. Controllatele per vivere una giornata migliore.