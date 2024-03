Oroscopo di domenica 31 marzo

O roscopo di domenica 31 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questo cielo vi spinge a pensare, a fare un buon uso di quel Mercurio così vicino e tanto veloce. Dunque non impeditevi di dire e di capire, non oggi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Possibile che certe vostre emozioni non vengano troppo capite e apprezzate da chi, oggi, va troppo veloce per notarle, non prendetevela.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

L’ottimo accordo che oggi unisce il vostro Mercurio alla Luna vi renderà particolarmente veloci, intelligenti, capaci di vivere e di affrontare la giornata.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sembra proprio che oggi abbiate bisogno di capire, di fare pace con certe logiche e verità smettendo di credere in qualcosa di bello ma forse impossibile.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Luna e Mercurio oggi si amano e sono fatti di fuoco come voi. Per questo potete contare su idee e emozioni che collaborano, su un presente che vi darà sempre ragione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio riceve la fiducia e il supporto della Luna, per questo oggi vi sentirete sempre sostenuti e aiutati dalle emozioni, dalla parte più dolce e intima di voi stessi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Attenzione ai discorsi, alle parole forse dette senza prestare attenzione ma che poi avranno un peso. Siate prudenti e non fate promesse, non esprimete opinioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Forte l’invito a fare ma usando una mente forte e veloce, provando sempre a capire e indovinare le possibili conseguenze delle azioni. Solo così avrete fortuna.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Grazie ad una Luna forte e vicina, oggi potrete contare su amori e relazioni calde, passionali, su intese abbastanza veloci da funzionare. Condividete fortune e speranze.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno sembra muoversi nell’ombra, senza cioè spiegare o coinvolgervi nelle sue iniziative. Tutto bene, solo accertatevi che le sue azioni non vi creino un problema.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Userete un intelletto caldo e veloce per dire, per spiegare le vostre intenzioni, per muovervi e impegnarvi all’interno di un gruppo, di un ambiente di lavoro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Oggi la Luna non vi piace troppo. Probabilmente perché si muove in modo troppo veloce e deciso per accontentarvi, perché non rispetta i sogni e la bellezza di cui siete fatti.