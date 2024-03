Oroscopo di giovedì 28 marzo

O roscopo di giovedì 28 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Voi ci metterete la logica, qualcuno l’invenzione. Preferite fare sempre le cose insieme ad altri, puntando sulla collaborazione, sulla condivisione di cose e di progetti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Urano oggi vi rende ancora più originali e innovativi del solito. Dunque provate a guardare ogni cosa da un altro punto di vista, accogliendo idee e variazioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Forse qualcuno oggi potrebbe essere giustamente sensibile alle regole, al fare ogni cosa come si deve, senza lasciare nulla al caso. Convincetevi che abbia ragione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Ascoltate questa Luna che oggi vi aiuterà a contare sulla generosità e sulla gentilezza di chi amate, che vi avvicinerà ai sogni e ai desideri degli altri. Per stare bene.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non abbiate paura di agire e di lavorare in modo diverso dal solito, aggiungendo qualcosa di speciale, usando nuove prospettive e direzioni. Forse funzionerà.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Ascoltate le stelle e dimostrate coraggio e fiducia nelle persone, nelle realtà. Perché oggi tutto andrà per il meglio anche quando qualcosa sarà differente, alternativo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Quando qualcosa non vi piace, tendete ad inventare una bellezza nuova, che vi aiuti a stare meglio. Proprio quello che farete oggi usando grande fantasia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Potente e preziosa questa Luna nel segno che oggi spinge le vostre emozioni a non essere mai troppo concrete o troppo ottimiste. Per questo oggi potete fidarvi di ciò che sentite.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sentite, dentro di voi, il bisogno di fare qualcosa di diverso per movimentare un presente che vi appare troppo fermo per un segno veloce come il vostro. Trovate spunti e passioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Fidatevi di più delle vostre parole, di tutto quello che sentirete di poter esprimere, raccontare. Anche quando forse vi sembrerà strano o poco logico farlo. C’è bisogno di dire.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non deludete voi stessi e quello strano bisogno di fare di più e di meglio che la Luna accende in voi. Muovetevi leggeri ma convinti tra gli impegni del giorno.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non sempre vi fiderete dell’istinto e di ciò che vi suggerisce, ma per oggi sembrate essere piuttosto lucidi e abbastanza fortunati da poter sfidare il destino.