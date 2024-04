Oroscopo di giovedì 4 aprile

O roscopo di giovedì 4 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Amate vivere gli entusiasmi, l’energia vitale che è ancora più forte in primavera. Per questo la giornata vi sembrerà forte e decisa, per questo potrete fare mille cose.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi certe incertezze rischieranno di rallentare o di fermare le vostre iniziative, le cose che avete in mente. Prendetevi una piccola pausa per non sbagliare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Respirate un buon equilibrio emotivo e razionale, per questo la giornata potrebbe riservarvi qualche buona sorpresa e alcune soddisfazioni che amerete.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcuno oggi potrebbe aiutarvi a risolvere una questione che vi pesa e che vi preoccupa un po’. Dunque siate riconoscenti e accettate di non poter sempre fare da soli.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sole e Luna oggi sono in equilibrio, si parlano e si aiutano. E questo indica, per voi, una giornata serena, dalle emozioni giuste, dalle parole che non sbagliano.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Davvero non dovreste perdere troppo tempo ad inseguire dettagli o piccolezze che, in fondo, non servono a nessuno. Concentratevi solo su ciò che conta per davvero.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Avrete bisogno di leggere qualcosa di divertente e di bello in questa giornata, ma facendolo sempre e soltanto con una persona speciale. Non rinunciateci.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Oggi il vostro benessere fisico sembra essere migliore, più adatto a vivere e a fare le cose che volete. Usate le buone energie per divertirvi, per stare bene.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco Vietato esagerare con le parole, o dire cose sbagliate, cose che potrebbero esagerare un po’ con il tutto. Meglio limitare i discorsi e far parlare le azioni, le passioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Fare e agire vi fa stare bene, vi fa sentire utili e adatti alle cose del momento. Un po’ la sensazione che potreste provare in questo momento, qualcosa che vi darà soddisfazione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Davvero oggi saprete sacrificare ogni cosa pur di andare d’accordo con chi amate, con chi vi sarà vicino. Metterete da parte preferenze e interessi personali per incontrare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Attenzione a malintesi o a imprevisti difficili da immaginare. Oggi la Luna potrebbe farvi qualche piccolo scherzo, dunque rimandate le cose importanti e delicate.