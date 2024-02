O roscopo di lunedì 12 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Le emozioni crescono rapidamente per arrivare al massimo nella seconda parte del lunedì. Intanto divertitevi a notare come oggi siano facili certe relazioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Bellissimo poter iniziare la settimana condividendo pensieri e intenzioni, sapendo che ci sarà sempre qualcuno pronto a darvi una mano, a fare con voi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Oggi la Luna vi chiede di essere speciali e sempre molto accoglienti con le persone. Evitate di chiudervi in certe convinzioni senza condividere, senza domandare un parere.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Nella prima parte della giornata la Luna vi farà sentire forti e sereni, sempre aperti agli altri e alle relazioni in genere. Poi compiti e responsabilità si faranno sentire.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Interessante il pomeriggio di oggi, quando cioè vi libererete da certe persone o obblighi vivendo in modo più facile, più sereno e convinto. Basta aspettare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Ancora nella mattinata di oggi, la Luna potrebbe farvi sentire non del tutto liberi, leggeri. Metteteci fantasia e ottimismo per poter accogliere un buon pomeriggio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non vivete troppo male un piccolo compito, un’incombenza di cui non avete voglia. Non fatelo perché poi dovrete rendere conto a qualcuno di ciò che avete fatto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Giornata in cui saprete e potrete esprimere fantasia, originalità ed una chiara forza creativa. Qualcosa che vi renderà speciali agli occhi delle persone.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La giornata potrebbe iniziare in modo lento, dandovi il senso del lunedì mattina. Per poi, però, sollevarsi, per divenire qualcosa di bello, di luminoso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Diversi modi di parlare e di comportarvi. In mattinata apparirete fermi e seri, precisi. Poi, nel pomeriggio, il vostro look si farà rilassato, colorato e gentile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Dedicate la mattina ai compiti, alle cose da fare. Per poi incontrare un pomeriggio decisamente più simpatico, fatto di scambi, di occasioni e piccole gioie.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Luna e Nettuno si incontrano accanto a voi definendo un momento che ha bisogno di sognare, di esprimere passioni e emozioni in modo libero, gentile.