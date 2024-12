Si dice che i fuochi d’artificio di Capodanno ad Amburgo, dopo quelli alla Porta di Brandeburgo di Berlino, siano i più belli di tutta la Germania. Ma lo spettacolo pirotecnico della mezzanotte sulle sponde del fiume Elba è soltanto uno dei tanti appuntamenti romantici per festeggiare in coppia Silvester (il Capodanno, in tedesco) nella scintillante città anseatica. Tra musical e concerti, tour nei musei e relax nella spa, tappe golose e crociere lungo i canali, ad Amburgo il 2025 inizia con un’esplosione d’amore.

Mano nella mano, in crociera sul fiume

Il modo più affascinante per scoprire l’anima di Amburgo è sull’acqua. Prima di salpare dal molo di St. Pauli Landungsbrücken, però, riscaldatevi con una colazione “local” a base di Franzbrötchen, il dolce tipico simile a un pan brioche, insaporito con cannella e zucchero. Da Franz & Friends lo preparano in tante fantasiose varianti. In due ore di tranquilla navigazione a bordo della crociera con audioguida (disponibile anche in italiano) di Rainer Abicht Elbreederei (abicht.cruises), comodamente seduti al caldo, vi godete una full immersion nei luoghi più iconici della città: dal gigantesco porto di Amburgo, il più importante della Germania con le sue leggendarie navi portacontainer, fino agli antichi e stretti canali della Speicherstadt.

Questo famoso complesso di magazzini di mattoni rossi, dichiarato patrimonio dell’Unesco insieme al quartiere di Kontorhaus e alla Chilehaus (quel curioso edificio che ricorda la prua di una nave progettato negli anni Venti da Fritz Höger), è stato costruito sopra milioni di pali di legno, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, per lo stoccaggio delle merci: caffè, tè, spezie, cacao, tabacco, rum e tappeti. Ritornati sulla terraferma, l’indirizzo dove concedersi una pausa pranzo da veri “insider” – senza lasciare le sponde dell’Elba – è Brücke 10 (bruecke10.com), un piccolo bistrot con vista sul fiume dove assaggiare il Fischbrötchen, il tradizionale panino amburghese farcito di pesce e accompagnato da un boccale di Astra, la popolare birra di Amburgo.

Lo Stage Theater an der Elbe sul fiume Elba, che offre una vista sensazionale sullo skyline di Amburgo. Courtesy of Mediaserver Hamburg – Jörg Modrow

Un pranzo tipico con birra e panino farcito con pesce e cipolle. Courtesy of Mediaserver Hamburg

Nella infinity pool a salutare il sole

Nella città che custodisce uno dei quadri più sognatori della storia dell’arte, il Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich, presso la Hamburger Kunsthalle (hamburger-kunsthalle.de), ci sono tantissimi musei da scoprire quando comincia a fare davvero freddo. Tra le esperienze più divertenti e lussuriose da condividere mano nella mano, il Chocoversum (chocoversum.de), che vi fa vivere un viaggio immersivo nell’universo del cioccolato, tra ingranaggi, assaggi e un workshop in cui comporre la vostra tavoletta di cioccolato personalizzata.

Per dare un tocco più “piccante” alla giornata, invece, in un ex magazzino della Speicherstadt provate Spicy’s, il museo che ripercorre passo a passo la storia del commercio delle spezie, per cui Amburgo è il terzo centro a livello mondiale: qui, dal pepe alle fave di tonka e dal peperoncino allo zafferano, è “vietato non annusare e non toccare”. Dulcis in fundo, per fare felici tutti i cinque sensi, quando arriva il tramonto il posto più incredibile per salutare il sole è a mollo nell’infinity pool (l’acqua è calda, a 29,5 °C!) con vista sullo skyline urbano del The Fontenay (thefontenay.com): tra i vapori del bagno turco e della sauna finlandese e i massaggi ideati per le coppie, l’hotel, posizionato sulla sponda sudoccidentale del lago Alster, vanta la migliore city spa di Amburgo.

Il Chocoversum, il Museo del cioccolato di Amburgo che organizza tour interattivi e degustazioni. Courtesy of Hamburg-Mediaserver Hamburg – Timo Sommer

La piscina dell’hotel cinque stelle The Fontenay, situato sulle rive del lago Alster, a pochi passi dalla zona dello shopping di Jungfernstieg

Capodanno di fuoco nel mercato più antico di Amburgo

Dopo il relax, nell’attesa che arrivi la mezzanotte, c’è ancora tutto il tempo per immergersi nel ritmo della seconda città più popolosa della Germania. Sapevate che Amburgo è la capitale europea del musical? Qui, oltre ai classici della Disney come Hercules, il Re Leone e Tarzan, all’Operettenhaus (stage-entertainment.de), uno dei più grandi teatri musicali cittadini, potete partecipare al musical del momento. A metà tra un concerto pop e una festa scatenata in stile anni ’90 e 2000, la divertente commedia & Julia s’immagina una seconda vita per Giulietta, a Parigi, dopo la morte del suo amato Romeo. Se preferite le note più classiche, invece, non potete farvi sfuggire i concerti della Elbphilharmonie (elbphilharmonie.de/en), l’edificio in vetro simbolo di Amburgo, progettato dallo studio di architettura Herzog & de Meuron su un ex magazzino di mattoni rossi del porto: s’innalza come un’onda a oltre cento metri dalle acque dell’Elba.

Per accedere alla sala concerti principale, la Grand Hall, famosa per la sua acustica perfetta, prendete la scala mobile curva più lunga d’Europa e fate una sosta a metà strada, per ammirare la vista a 360° sulla città e il porto dalla piattaforma Plaza: che ci crediate o no, ogni anno da qui s’affaccia lo stesso numero di visitatori della Cappella Sistina a Roma. Quando manca poco al conto alla rovescia, infine, aggiudicatevi un posto in prima fila per godervi i fuochi d’artificio di Capodanno di Amburgo: le posizioni migliori sono il pontile di Landungsbrücke e le vicinanze del meno affollato Fischmarkt, lo storico mercato del pesce della città, attivo dal 1703. Buon 2025 e come salutano i locali, Moin Moin!

Capodanno ad Amburgo: come arrivare e dove mangiare

COME ARRIVARE Eurowings (eurowings.com/it) vola ad Amburgo da vari aeroporti italiani, tra cui Milano Malpensa, Milano Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino, a partire da 29 euro a tratta.

DOVE DORMIRE Per rendere il soggiorno ad Amburgo il più romantico possibile, scegliete tra il design hotel Tortue, in pieno centro città con 128 camere e suite (tortue.de/en, doppia da 176 euro), oppure il più chic resort urbano sul lago Alster The Fontenay, con 130 camere e suite, due ristoranti gourmet e la spa con infinity pool interna ed esterna (thefontenay.com, doppia con colazione da 355 euro).

DOVE MANGIARE Per assaporare un ottimo Hamburger Pannfisch (il tradizionale piatto di pesce servito con senape e patate) l’indirizzo più popolare è Das Feuerschiff (das-feuerschiff.de), un ristorante ricavato in un’ex nave-faro. Per provare una cucina tedesca più raffinata, nel quartiere cool di Karolinenviertel, prenotate lo stellato Philipps Restaurant (philipps-restaurant.de).

INFO hamburg-travel.com, germany.travel.

Leggi anche I vestiti di paillettes per Capodanno: idee per il tuo shopping

Leggi anche Come disporre i mobili in salotto se hai ospiti a Natale