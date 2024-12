Ariete

È arrivato il momento di parlare chiarissimo, di dire quello che pensate essere vero, di affermare i vostri pensieri e le convinzioni che sentite. Mercurio ve lo concede, fatelo.

Toro

Date libero sfogo al bisogno di fare, di concretizzare, perché è proprio quello che il cielo vi concede e si aspetta da voi. Meglio insomma non rimanere fermi, magari aspettando qualcuno.

Gemelli

Siete il segno del momento, quello che ospita una Luna Piena leggera e capace di capire molte cose. Concedetevi un momento per pensare, per fare chiarezza, per darvi ragione.

Cancro

Luna e Nettuno litigano proprio quando Mercurio riporta a galla il buon senso. Per questo avrete solo voglia di cose chiare e precise, di verità, di concretezza.

Leone

Provate a riprendere in mano un sogno, una possibilità. Fatelo ora che Mercurio rende più facile la fortuna, più vicini i doni del cielo. Non avete alibi per non agire.

Vergine

Adorate poter decidere sulla base di certezze, di verità evidenti, di cose inconfutabili. E questo cielo vi regalerà proprio questa sensazione, facendovi sentire bene.

Bilancia

Saprete parlare nuovamente in modo preciso, forse perché vi sono finalmente chiare certe realtà, perché avete la visione completa di qualcosa.

Scorpione

Mercurio rimette in moto le vostre azioni, le iniziative del momento, la voglia e il bisogno di fare, di dimostrare. Un trend che dovrete assecondare con coraggio.

Sagittario

La Luna brilla, perché Piena, in opposizione. Dovrete, per questo, accettare scelte e decisioni da parte di qualcuno che ritrova la voglia e il coraggio per ricominciare.

Capricorno

Avrete a che fare con persone che hanno bisogno di capire, di intendere per davvero, al di là delle piccole convinzioni. Dunque non sfuggite il dialogo, il confronto.

Acquario

Capirete di meritarvi qualcosa di bello e di leggero, di potervi concedere un po’ di piacere e qualche coccola in più. Ve lo dice una Luna che vi somiglia, che vi protegge.

Pesci

Dopo aver forse capito che certe realtà intime e domestiche non sono così importanti, davvero potrete ridare importanza alle cose che contano, agli impegni che scottano.