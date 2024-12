Per il quarto anno consecutivo, Parigi conquista il titolo di «migliore destinazione metropolitana al mondo». Un primato guadagnato grazie alla sua straordinaria offerta turistica e culturale della città. La capitale francese, che quest’anno ha ospitato i Giochi Olimpici e ha appena riaperto al pubblico la cattedrale di Notre Dame, ha guadagnato ancora una volta la vetta della hit di Euromonitor International – una società di ricerche di mercato con sede a Londra – che ogni anno valuta le 100 migliori destinazioni cittadine.

Criteri di valutazione: dalle infrastrutture alla sostenibilità

Le città di tutto il mondo sono classificate da Euromonitor International sulla base di 55 parametri. Sei le categorie di base:

performance economica e aziendale performance turistica infrastruttura turistica politica e attrattività turistica salute e sicurezza sostenibilità

Parigi leader fra le destinazioni metropolitane del 2024

Parigi compare di nuovo al primo posto nella classifica di Euromonitor International, che ha osservato come la Ville Lumière abbia detenuto «un dominio mondiale senza pari nel 2024» e come l’offerta turistica della capitale francese sia stata ulteriormente rafforzata in occasione delle Olimpiadi. Il rapporto del 2024 colloca Madrid al secondo posto e Tokyo al terzo.

Roma e Milano nella top 5 delle città più attraenti

Completano la top five delle migliori destinazioni metropolitane del 2024 due città italiane: Roma, al quarto posto, e Milano al quinto.

La altre città in classifica

Il resto della top 10 comprende New York (sesta), Amsterdam (settima), Sydney (ottava), Singapore (nona) e Barcellona (decima). Da notare che la classifica delle prime 10 destinazioni di quest’anno è stata dominata da sei destinazioni europee.

Londra – miglior piazzamento fra le città del Regno Unito – è scesa dal decimo al 13esimo posto, dietro Taipei (11esima) e Seul (12esima). Il resto della top 20 comprende Dubai (14esima), Berlino (15esima), Osaka (16esima), Bangkok (17esima), Los Angeles (18esima), Istanbul (19esima e Melbourne (20esima). Al capo opposto della classifica c’è Il Cairo, che si classifica al 100esimo posto, con Zhuhai al 99esimo e Gerusalemme al 98esimo posto.

«In crescita esperienze fuori stagione e turismo responsabile»

Nadejda Popova, responsabile globale della fedeltà presso Euromonitor International, ha affermato: «Nonostante le proiezioni di ripresa positive, sfide come la carenza di manodopera, le tensioni geopolitiche e un’economia lenta persisteranno, limitando la crescita della città. Si prevede che le destinazioni meno frequentate e le città di terzo livello aumenteranno in popolarità poiché i viaggiatori cercano gemme nascoste, esperienze fuori stagione e turismo responsabile. I consumatori daranno priorità a esperienze personalizzate e culturalmente arricchenti, rendendole la nuova valuta di viaggio».

Arrivi internazionali: Bangkok leader con 32 milioni di turisti

Il rapporto ha inoltre rivelato che gli arrivi internazionali a livello globale sono aumentati del 19% nel 2024, «spinti da una forte domanda turistica». L’Europa si è confermata la regione più gettonata, raggiungendo quest’anno 793 milioni di viaggi internazionali. Si prevede che entro il 2030 gli Stati Uniti, la Turchia e la Cina saranno le destinazioni con il più alto volume di crescita degli arrivi internazionali.

La città più visitata in termini di arrivi internazionali è stata Bangkok, con 32 milioni di persone nel 2024. «Nel 2023 la città ha superato i livelli pre-pandemia dei flussi turistici internazionali – ha dichiarato Euromonitor International – e ha continuato a crescere in modo dinamico di oltre il 30 per cento nel 2024». Le altre cinque città più visitate per arrivi internazionali sono state Istanbul (seconda, 23 milioni/aumento del 14%), Londra (terza, 21,7 milioni/aumento del 7%), Hong Kong (quarta, 20,5 milioni/aumento del 19%) e La Mecca (quinta, 19,3 milioni/aumento del 20%). Completano la top 10 Antalya (sesta), Dubai (settima), Macao (ottava), Parigi (nona) e Kuala Lumpur (decima).

Leggi anche Le città invernali più belle del mondo

Leggi anche Qualità della vita: migliori e peggiori città in Italia