Ariete

Non sempre gli altri useranno parole chiare, non sempre ascolterete discorsi comprensibili, per questo siete chiamati ad un piccolo sforzo di fantasia.

Toro

Questa Luna forte e vicina vi aiuterà a vivere il momento nel modo migliore. Saprete infatti rompere il vostro gusto per l’abitudine e fare qualcosa di speciale, di diverso.

Gemelli

Usate sempre e solo espressioni divertenti, dicendo cose che piacciano, che creano intesa e armonia intorno. Fatelo per nascondere certe insicurezze o quei dubbi che vi rallentano.

Cancro

Decisamente un momento che vi chiede in cambio grande capacità di immaginazione, una estrema fantasia che sappia soddisfare il vostro bisogno di stupore, di incanto.

Leone

Per evitare di essere troppo diretti o impositivi con le persone vicine provate a scherzare, a non dare l’impressione di essere così seri e precisi quando chiedete.

Vergine

Potrete tranquillamente usare le emozioni e fare in modo istintivo, ma ricordatevi di non essere troppo scontati o prevedibili. C’è bisogno di notare in voi una certa fantasia.

Bilancia

Il bel sestile che unisce la vostra Venere ad un Mercurio molto confuso vi aiuterà a pensare e a dire usando solo l’intuito, evitando i pericolosi eccessi di logica.

Scorpione

Non cercate di attirare l’attenzione o l’approvazione di qualcuno usando gesti e azioni che non sarebbero comunque capite. Lasciate invece che ognuno creda a ciò che vuole.

Sagittario

Sarà solo e soltanto usando parole gentilii e gesti garbati che potrete convincere qualcuno a fare qualcosa, mantenendo un buon livello di rapporti, di relazioni.

Capricorno

La Luna accenderà, in voi, la voglia di divertirvi con qualcosa di insolito, di fare cose diverse e speciali per movimentare un po’ l’energia del momento. Fidatevi di qualcuno.

Acquario

Bello, di tanto in tanto, abbandonarsi anche ai sogni impossibili, persino a quelli in cui non avete mai creduto. Respirate il bisogno di pensieri liberi, di storie incantate.

Pesci

Avrete voglia di parlare ma in modo insolito, usando parole diverse, dicendo qualcosa non sempre facile da capire, ma che si sente, che si può intuire.