Ariete

Forse ci state mettendo troppa forza e convinzione in un rapporto, forse avete bisogno di rallentare, di non imporre nulla di importante. Per andare d’accordo.

Toro

La Luna vi convincerà a vivere in equilibrio con tutti nonostante le frequenti tensioni e le occasioni per litigare. Perché saprete far prevalere il buon senso, la calma.

Gemelli

Giove e Marte non sembrano consigliarvi troppo bene, spingendovi per agire e per dire in modo troppo diretto e poco rispettoso di certe misure. Provate a rallentare.

Cancro

Davvero la Luna rende possibile ogni cosa, ogni pensiero e fantasia. E voi, che siete il suo segno, non potrete che lasciarvi conquistare dalle sue proposte.

Leone

Quel Marte vicinissimo ma retrogrado, finirà per farvi agire in modo forte e deciso, anche troppo. Così che qualcuno rischierà di offendersi, di non accettare le vostre proposte.

Vergine

Provate a ricercare il dialogo con una persona per provare a capire il perché del suo modo di fare, per darvi una spiegazione. Difficile immaginare certe realtà.

Bilancia

Forse la vostra fantasia, la vostra voglia di cose leggere e simpatiche, rischia di innervosire chi, invece, insegue appassionatamente un sogno, un desiderio preciso.

Scorpione

Marte si oppone a Venere, a quel modo di fare troppo distaccato o formare che qualcuno sembra dimostrarvi. Perché avreste voglia di passioni, di gesti spontanei.

Sagittario

Venere vi aiuta a dire e a muovervi in grande gentilezza, nel rispetto delle persone vicine. Ma non tutti la penseranno come voi, inevitabili piccoli scontri e frizioni.

Capricorno

Bello osservare come qualcuno apprezzerà veramente il vostro stile, il vostro modo di muovervi e di fare. Perché non sempre potete contare su questa sensazione.

Acquario

La vostra attitudine alla dolcezza, attivata da una Venere vicinissima, si scontra con la forza e l’intensità di altre persone. Importante trovare un compromesso, un equilibrio.

Pesci

La Luna vi consentirà di dire sempre la vostra opinione, di spiegare e di raccontare a tutti la vostra visione delle cose. Luna che vi renderà sempre comprensibili.