Ariete

Lascerete che siano altri a preoccuparsi per qualcosa di poco chiaro, di non troppo comprensibile. Non vi accanirete rispetto ad una verità che tende a nascondersi.

Toro

La Luna si fa forte e potente insieme a voi, per questo non accetterete mezze verità o cose non dette, non ammesse. Avete voglia e bisogno di trasparenza.

Gemelli

Per dare una spiegazione alla vostra sensibilità verso gli altri, proverete ad accusare qualcuno di non dirvi ciò che pensa, ciò che è. Ma il problema sta forse in voi.

Cancro

Per poter credere in un progetto e coltivare buone speranze dovrete prima fare chiarezza, così da avere la sensazione di riporre la vostra fiducia in qualcosa che merita.

Leone

Un dettaglio o una parola detta in un contesto strano, basteranno a guastare l’umore del momento. Davvero le vostre emozioni saranno molto sensibili a tutto.

Vergine

Reagirete bene ad una bugia, a qualcosa che vi viene detto o raccontato solo in parte, nascondendo altre verità. Perché saprete dare la giusta importanza a tutto.

Bilancia

Le emozioni andranno via via rallentando, diventando meno intense e rumorose. Forse perché sarete in vena di riflettere di più, di dare maggiore importanza a voi stessi.

Scorpione

La nuova opposizione lunare vi porterà a battervi per scoprire qualcosa di nascosto, per ottenere confessioni o ammissioni che vi diano un quadro completo.

Sagittario

In questo periodo sono tante le cose che non funzionano, che fanno tardi sui tempi. Non prendetevela e adattatevi a queste velocità, a questi modi di succedere.

Capricorno

Qualcuno o qualcosa vi piace e vi diverte, perché sa tirarvi fuori il meglio, a fantasia più adatta a vivere e a divertirvi un po’. Non lasciate che nulla possa guastare questo frangente immaginifico.

Acquario

La Luna accende pensieri e riflessioni molto intime, considerazioni che potrebbero scontrarsi con certe realtà o situazioni che non amate. Per un momento di bilanci.

Pesci

Nonostante un problema o una complicazione, riuscirete a mantenere un ottimo modo di comportarvi in pubblico. Nessuno capirà che avete un pensiero.