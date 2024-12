Ariete

Tantissima l’energia che la Luna vi porta, vi regala. Molte le forze che vi accompagneranno, rendendovi particolarmente capaci di reagire e di affrontare ogni cosa.

Toro

Qualcuno, accanto a voi, sembra fare mille cose e agire in ogni istante, ma voi preferirete mettere al primo posto le cose che contano, quelle importanti che esigono precisione.

Gemelli

La Luna fa sì che ogni sogno o desiderio sembrino avverarsi, appaiano più semplici, più probabili. Non rinunciate ad una certa energia che renderà migliore ogni cosa.

Cancro

Il rumore delle emozioni è tanto, talmente tanto da rendervi poco adatti a fare le cose del presente. Provate a metterci meno di voi stessi, creando distanze tra voi e gli impegni.

Leone

Apprezzerete questi trigoni di fuoco che sosterranno le vostre idee, le vostre emozioni, facendovi arrivare lontano. Siate ottimisti con tutto, credete di più nella fortuna.

Vergine

Qualcuno sembra essere più che mai deciso e determinato nel fare qualcosa, nell’agire e nel risolvere una situazione. E voi non potrete che esserne felici.

Bilancia

Specialissima questa Luna calda ma opposta, questo vostro modo di andare incontro agli altri con passione, muovendovi in modo intenso e irresistibile. Ma senza esagerare.

Scorpione

Momento ideale per fare piccole cose, per risolvere o gestire quelle realtà che solitamente annoiano o pesano. Perché avete la giusta energia per poterlo fare.

Sagittario

Entusiasmi, amori e pensieri funzionano grazie a questo cielo che tenderà a darvi sempre ragione. Fidatevi delle emozioni, lasciando che istinti e desideri si muovano liberamente.

Capricorno

Avrete a che fare con persone calde e passionali, con chi non si accontenta delle solite cose ambendo a ben di meglio. Per questo dovrete adattare il vostro stile pacato.

Acquario

Decisamente riuscirete a parlare in modo congeniale agli altri, facendovi capire molto bene e rispondendo ad ogni dubbio o pensiero delle persone che vi saranno vicine.

Pesci

La Luna saprà incoraggiarvi nel fare di più, nel mettervi sempre alla prova dimostrando (anche a voi stessi) che ce la potete fare. Non è il momento per essere timidi.