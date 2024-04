Oroscopo di sabato 6 aprile

O roscopo di sabato 6 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Certe emozioni e certi affetti vi sfioreranno senza quasi che voi ve ne accorgiate. Ma lasciandovi una sensazione di sicurezza, di solidità che vi farà stare bene.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Oggi siete in vena di percepire messaggi e realtà senza capire bene il come, dando il meglio dell’intuizione, indovinando direzioni e desideri di chi amate.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Probabile che qualcuno, sul posto di lavoro, oggi vi chieda un’attenzione e un impegno particolari per non sbagliare con niente, per non dimenticare ciò che conta.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna oggi vi aiuta a sposare una forza amica, un’energia che agisce e reagisce senza però farvi alcun male, senza imporvi niente di sbagliato o di eccessivo.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Provate a capire qualcosa di più che riguarda il vostro lavoro, intuendo direzioni e necessità del vostro impegno. Dialogate più spesso con chi collabora.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Tenderete a dimostrare in modo forte e deciso le vostre emozioni, senza paura di far vedere quello che sentite, ciò che davvero provate. Oggi va così.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Facile trasformare una sfida in qualcosa di bello e di intrigante. Proprio ciò che oggi Venere vi propone di fare, seducendo idee e persone, facendovi notare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non mettete troppa energia o forza in qualcosa, perché oggi qualcuno sembra essere molto attento ai dettagli, capace di indovinare ogni cosa. Prudenza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco Qualcosa vi agita dal di dentro, imponendovi di chiedere, di capire e di scoprire senza accontentarvi di mezze verità. Difficile convincervi o farvi aspettare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Oggi parlerete in modo chiarissimo e costruttivo per migliorare una situazione, per rendere più credibile un rapporto, una condivisione a cui tenete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Giornata ideale per fare chiarezza in qualcosa di intimo, per dirvi tutta la verità circa una situazione personale. Con un po’ di fatica ma con grandi risultati.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Marte e la Luna oggi si abbracciano dal vostro segno, per questo vivrete emozioni forte, intense, con momenti accesi e passionali. Non una giornata qualunque.