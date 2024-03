Oroscopo di venerdì 22 marzo

O roscopo di venerdì 22 marzo. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Marte si nasconde ma non sempre avrete così voglia di silenzio, di non apparire. Dovrete però accettare che sia meglio non esagerare con niente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Da oggi sembra che certi amori o certe intese siano più facili, più possibili. Perché riuscirete a condividere un’idea o un’iniziativa con una persona che conta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La nuova quadratura marziana rischia di accelerare un po’ il vostro impegno, facendovi sentire in dovere di fare e di risolvere. Siate realisti e non esagerate.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non sempre avrete così voglia di alzare il volume delle ambizioni, degli obiettivi e delle cose che vorreste ottenere. Perché le emozioni sembrano rallentare, ostacolarvi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La giornata vi aiuta a vivere in modo più tranquillo e rilassato ogni relazione, ogni situazione condivisa. Capirsi e apprezzarsi diventa così facile, normale.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna, dal vostro segno, indica una certa insofferenza verso ogni forma di eccesso, di energia esibita e mostrata così spesso. Apprezzerete invece le cose calme e gentili.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Forse capite che è arrivato il momento di impegnarvi di più per qualcosa di pratico, per cose che hanno un peso e una funzione ma che non si vedono. Dettagli che fanno la differenza.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Questo trigono di Marte vi piace perché vi fa subito sentire più forti, più capaci di passioni e di entusiasmi, di invenzioni. Divertitevi a colorare ogni cosa.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Questo cielo sembra portarvi qualche tensione o dello stress a livello intimo, di casa, con le persone che sono spesso accanto a voi. Provate a essere comprensivi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Percepite una maggiore forza e determinazione nel parlare, nel dire e nel difendere quello che pensate, ciò che proponete. E il vostro look si fa sicuro, deciso.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Rallentate un po’, sentite come meno urgenti o importanti cose o situazioni. Concedetevi del relax, rallentate e godetevi le piccole cose, è importante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Da oggi Marte abita e splende insieme a voi, caricandovi di nuove forze, del bisogno di mettere in gioco la vostra energia. Siete pronti ad accelerare?