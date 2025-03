Ariete 21/3 — 20/4

Riceverai la visita di un pianeta che non vedevi da secoli: Nettuno. La sua energia caotica, capace di scatenare cambiamenti, farà capolino nel tuo segno, portando con sé nuove opportunità e prospettive. Preparati a qualcosa di insolito, a un futuro speciale.

Toro 21/4 — 21/5

Non c’è nulla di male nel cambiare idea o nell’ammettere di aver commesso un errore per poter tornare sui propri passi. Venere ti aiuta a credere in qualcosa che pensavi ormai finito, facendoti apprezzare un passato che farà bene al cuore. È l’orgoglio dei ricordi.

Gemelli 22/5 — 21/6

Mai come in questo momento senti il bisogno di fare i conti con la fantasia, di allontanarti dalle solite abitudini per nutrirti di colore e poesia. Mercurio ti spinge a uscire dagli schemi, facendoti sentire pronta a cogliere ogni opportunità.

Cancro 22/6 — 22/7

Se Marte continua a spingerti verso l’azione e la forza, ecco che Nettuno compare nel punto più alto del tuo cielo, chiedendoti cosa vorresti fare da grande. Meglio quindi tenere a bada le preoccupazioni e mettere da parte gli entusiasmi che non servono.

Leone 23/7 — 22/8

Decidi di lasciar andare pensieri ed emozioni che ti ti tengono ferma, quei sentimenti che non ti permettono di andare lontano. Dai retta a una fantasia che sappia confrontarsi con il coraggio, per vivere meglio e fare spazio alle giuste ambizioni.

Vergine 23/8 — 22/9

Venere e Mercurio si lasciano guidare dai ricordi e tornano in opposizione, ma non sarà qualcosa di importante. Perché finalmente, dopo tanti anni, non dovrai più sopportare il caos intenso di Nettuno. Ora puoi costruire nuove intese e i giusti accordi.

Bilancia 23/9 — 22/10

Ti sarà chiaro come alcune dinamiche di coppia stiano cercando di cambiare davvero, facendoti percepire il bisogno di rivedere le regole e gli slanci del vostro stare insieme. Nettuno ti porta novità importanti, dandoti la sensazione che tutto possa mutare.

Scorpione 23/10 — 21/11

Alcune persone cambieranno idea e ti daranno subito ragione, riconoscendo il valore di ciò che dici e proponi. Ti renderai conto di essere molto più concreta, decisamente meno incline alle invenzioni e a tutti quei sogni che non sempre si fondano sulla realtà.

Sagittario 22/11 — 21/12

Nettuno diventa un pianeta amico, una forza celeste che ti avvicina sempre di più ai tuoi sogni e a tutto ciò che si crea o si immagina. E la Luna, anch’essa complice, ti sosterrà. Aiutandoti a credere in queste promesse e permettendoti di vivere da vicino un desiderio.

Capricorno 22/12 — 20/1

Il cielo di questa settimana sembra un po’ caotico. Da un lato, infatti, Venere e Mercurio ti spingono a esprimerti con chiarezza, sia con le parole sia con i gesti e le emozioni. Peccato, però, che qualcosa semini una certa confusione, impedendoti di comunicare come vorresti.

Acquario 21/1 — 19/2

Nettuno entra in sestile, facendo sentire la sua energia dopo tanti anni di silenzio. Questo ti permette di percepire parole e discorsi davvero liberi, così come modi di comportarti che rispettino la tua originalità. Non sarà difficile inventare trend e preferenze.

Pesci 20/2 — 20/3

Anche stavolta il tuo sarà il segno che conta, quello con le proposte migliori. Venere e Mercurio tornano nei Pesci, forse per risvegliare passione e fantasia, chissà. Nettuno invece ti abbandona, rendendo più difficile fidarsi del caos. Tutta un’altra storia.