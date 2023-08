Dog e cat sitter tra i lavori più remunerati di agosto

L a figura di chi si prende cura degli animali domestici è sempre più ricercata, soprattutto durante le vacanze estive: ecco quanto si guadagna

Professione dog (e cat) sitter. Un profilo sempre più ricercato e di conseguenza remunerato. Complici le vacanze estive, sempre più persone chiedono aiuto a queste figure per prendersi cura dei loro amici a 4 zampe.

Quanto guadagna un dog o un cat sitter

Mediamente chi cura un animale prende 11 euro all’ora ma in base all’esperienza può arrivare anche a 25. Considerando il fatto che è possibile seguire più esemplari contemporaneamente, le entrate a fine mese possono diventare buone.

I pregi di questa professione

Tra i pregi di questa professione, c’è sicuramente l’essere a contatto con cani o gatti instaurando con loro un rapporto di fiducia e affetto. E poi è un lavoro indipendente che può essere gestito come si vuole, part o full time. Per farlo, ci si può iscrivere alle diverse app che mettono in contatto proprietari e dog o cat sitter come Rover o Roofus. È una professione che però richiede responsabilità e capacità di gestione di eventuali emergenze o problemi di salute dell’animale.

Il boom di agosto

Nell’ultimo mese sui social erano centinaia le richieste e le offerte per prendersi cura di gatti e cani, rimasti in città mentre i loro padroni partivano per le ferie. Il boom riguarda soprattutto i felini che, come noto, non amano molto spostarsi dalla casa nella quale sono abituati a vivere. Un caso particolare riguarda Milano dove risiedono 45mila gatti, ai quali vanno sommati 20 mila randagi che si trovano nelle 1.320 colonie della città.

I numeri degli animali domestici in Italia

Secondo gli ultimi dati Censis, in Italia gli animali domestici sono in tutto 32 milioni: 12,9 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di piccoli mammiferi (criceti e conigli), 1,6 milioni di pesci, 1,3 milioni di rettili. Con 53,1 animali da compagnia ogni 100 abitanti, il nostro Paese si colloca al secondo posto in Europa, dietro l’Ungheria.

Quanto spendono gli italiani

A livello mondiale, la spesa di prodotti e servizi legati al mondo “pet” passerà dai 232 miliardi di dollari del 2020 ai 350 miliardi nel 2027, riferisce uno studio Nielsen. Un dato significativo riguarda l’Italia dove questa cifra ammonta a 2,6 miliardi di euro, come rileva il rapporto di Assalco-Zoomark.