Etichetta in aereo: il decalogo per viaggiare sereni

C NN Travel ha stilato un decalogo di norme comportamentali da tenere in volo per viaggiare in tutta tranquillità

Quante volte ti è capitato di viaggiare in aereo e di perdere la pazienza , soprattutto quando il volo è pieno? Alla confusione aggiungi il passeggero proprio di fianco a te che ha deciso di togliersi le scarpe, l’altro che continua a muoversi non dandoti tregua e un altro ancora visibilmente alticcio e piuttosto rumoroso.

Per evitare tutti quegli atteggiamenti che trasformano il viaggio in una vera e propria Odissea, CNN Travel ha contattato esperti di buone maniere per farsi suggerire una serie di corretti comportamenti da tenere in volo. Ecco il decalogo per viaggiare sereni…

Viaggiare in aereo: il saluto, prima di tutto

Sii educato con l’equipaggio di volo che ti saluta. “È molto importante essere gentili con la prima persona che vedi sull’aereo” afferma Diane Gottsman, esperta di etichetta e proprietaria della Protocol School of Texas.

Andrew Henderson, assistente di volo con 20 anni di esperienza, concorda con questa affermazione: “Un semplice ‘ciao’ o ‘grazie’ o il riconoscimento della nostra esistenza è sempre ben accetto. Una buona pratica che purtroppo si sta un po’ perdendo…”.

A proposito di cuffie

Gli auricolari e le cuffie con cancellazione del rumore sono un’arma a doppio taglio: ottimi per estraniarsi dal mondo esterno, ma non altrettanto per prestare attenzione quando conta.

“Siamo lì principalmente per ragioni di sicurezza come assistenti di volo – commenta Henderson -. Se ci fosse una situazione di emergenza, metà delle persone sarebbero ancora sull’aereo perché isolati con le loro cuffie senza prestare attenzione a ciò che accade intorno a loro”.

Bambini in volo

“Dobbiamo davvero dare grazie ai genitori che decidono di viaggiare in aereo con i bambini piccoli. Vedere persone alzare gli occhi al cielo mentre il proprio piccolo si lamenta, mette mamme e papà in una situazione decisamente scomoda da gestire – dice Diane Gottsman

Diverso se i bambini sono indisciplinati. Colpa di genitori poco attenti: “Anche in aereo – proprio come in qualsiasi spazio pubblico – i genitori dovrebbero tenere d’occhio i propri figli”, sostiene Gottsman.

Calci sul sedile e non solo…

Spesso i passeggeri si lamentano dei calci sul sedile da parte di chi siede dietro. “Penso che dovremmo essere tutti un po’ più gentili gli uni con gli altri. Se qualcuno prende inavvertitamente a calci il sedile, dovreste girarvi e farglielo notare con garbo”, suggerisce Andrew Henderson.

Allo stesso modo, “se so di essere un passeggero che vuole la tendina del finestrino chiusa per tutto il volo, mi rivolgerò ai miei vicini e chiederò: ‘Qualcuno vuole la tendina del finestrino aperta?’ Se qualcuno la volesse aperta allora ci sarebbe spazio per la trattativa”.

Viaggiare in aereo: la regola dei braccioli

Per quanto riguarda i braccioli, Gottsman afferma che il posto centrale ha la priorità. “Dico sempre che la persona di mezzo avrà entrambi i braccioli: può scegliere, mettiamola in questo modo”. Dello stesso parere Samantha Brown, conduttrice televisiva ed esperta di viaggi: “Chi sta al centro ottiene sempre tutto ciò che vuole.”

L’inclinazione del sedile

Reclinare il sedile? Sempre una questione di cortesia: “Se hai intenzione di reclinare lo schienale del sedile è importante prima guardare dietro e vedere se le ginocchia di qualcuno sono appoggiate al sedile, se il tavolino è abbassato o se c’è del cibo (sul tavolino)” dice Gottsman.

Secondo Rich Henderson giusto poter reclinare il sedile, ma con un avvertimento: “Come regola generale, ritengo che una persona dovrebbe essere in grado di utilizzare il proprio posto nel modo in cui è stato progettato per essere utilizzato”. E aggiunge che “la cosa giusta da fare” su un volo che offre il servizio pasti è quella di riportare lo schienale in posizione eretta quando si mangia”.

Alcol? Con estrema moderazione

Molti litigi a bordo si sono verificati a causa di qualche passeggero un po’ troppo su di giri. Un passeggero che ha bevuto qualche drink al bar dell’aeroporto e altri in aereo potrebbe non essere il miglior compagno di viaggio. “Penso che sia importante bere con moderazione”, commenta Gottsman. Il consiglio? “Se hai intenzione di bere, stai attento a non esagerare“.

Odori sgradevoli

Non c’è modo di sfuggire agli odori sgradevoli negli spazi ristretti, quindi fai attenzione al cibo che scegli di portare in volo. E presta particolare attenzione all’igiene personale prima di viaggiare in aereo.

Viaggiare in aereo: occhio a dove metti i piedi

Gottsman esorta i passeggeri a scegliere un paio di scarpe che siano comode durante tutto il volo, anche se i piedi si gonfiano. “Non va bene togliersi le scarpe e fare un pisolino. Il pisolino va bene, ma le scarpe dovrebbero restare. E non va bene nemmeno camminare su e giù per la cabina, andare in bagno e ritornare, a piedi nudi o con i calzini”.