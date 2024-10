Nel tempo dei social l’hotel perfetto non è più soltanto quello che offre comfort e lusso, ma anche quello che garantisce lo scatto migliore da condividere su Instagram, Facebook e TikTok. Negli Stati Uniti alcune strutture hanno conquistato milioni di follower grazie al loro prestigio e alla loro estetica irresistibile.

Gli hotel con il maggior numero di tag

In un’epoca in cui viaggiare significa sempre meno vedere il mondo e sempre più mostrare al mondo i luoghi visitati, documentare ogni aspetto della propria avventura, compreso il soggiorno in hotel, è diventato una parte essenziale dell’esperienza. Gli esperti di CanadaCasino.ca hanno analizzato le statistiche di decine di hotel di lusso nei cinquanta Stati americani per individuare gli indirizzi d’élite con il maggior numero di tag su Instagram e TikTok. Alcuni hotel americani sono diventati veri fenomeni social. Dalla scintillante Las Vegas alla tranquilla Big Sur, ecco una lista degli hotel più instagrammabili degli Stati Uniti, con i loro numeri da record.

1. Hotel Bellagio, Las Vegas

Situato sulla leggendaria Strip di Las Vegas, il Bellagio è sinonimo di lusso e spettacolo. Le sue iconiche fontane, immortalate in innumerevoli scatti, hanno generato 192.486 hashtag su Instagram e 19.900 su TikTok. Un soggiorno qui è una tappa obbligata per chiunque cerchi l’esperienza Las Vegas per eccellenza.

2. Plaza Hotel, New York

Il leggendario Plaza Hotel di New York mantiene un fascino senza tempo. Nonostante la concorrenza nel panorama del lusso della Grande Mela, ha raccolto 122.462 hashtag su Instagram e 3.094 su TikTok, confermandosi una delle destinazioni più fotografate della città.

3. Amangiri Hotel, Utah

Per chi cerca la privacy assoluta, l’Amangiri nello Utah è un paradiso isolato. Questo rifugio nel deserto, con tariffe che partono da circa 4.500 dollari a notte, ha attirato celebrità come Miley Cyrus e Kim Kardashian. Con 107.153 hashtag su Instagram, è uno dei luoghi più esclusivi da visitare.

4. Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills

Sede di eventi di fama mondiale come i Golden Globe, il Beverly Hilton è una gemma di Hollywood. I suoi lussuosi interni e la posizione esclusiva lo rendono un sogno per gli Instagrammer, con innumerevoli post a tema glamour e lusso.

5. LondonHouse, Chicago

Affacciato sul fiume Chicago, il LondonHouse unisce il fascino storico a un tocco moderno. La sua famosa terrazza sul tetto regala una vista impareggiabile sulla città, guadagnando popolarità tra chi ama condividere momenti di relax in contesti urbani mozzafiato.

6. Post Ranch Inn, Big Sur, California

Immerso tra le scogliere di Big Sur, il Post Ranch Inn è un santuario della natura e del lusso. Taylor Swift è una delle celebrità che qui ha trovato rifugio. Con 85.362 hashtag su Instagram, è il posto perfetto per chi cerca pace e bellezza.

7. Rancho Valencia, San Diego

Vicino a San Diego, il Rancho Valencia è un classico rifugio californiano, famoso per il suo stile elegante e rustico. Le sue ville e i giardini offrono l’ambiente ideale per foto da sogno, confermandosi una delle mete preferite di chi cerca un lusso discreto.

8. Hotel Jerome, Aspen

Nel cuore delle montagne del Colorado, l’Hotel Jerome di Aspen è un mix di storia e modernità. Questo hotel, con i suoi interni caldi e raffinati, è una scelta prediletta dagli appassionati di sport invernali e di fotografia paesaggistica.

9. Sagamore Pendry, Baltimora

Affacciato sul porto di Baltimora, il Sagamore Pendry è un esempio di eleganza classica. Le ampie aree comuni e le camere eleganti ne fanno un punto di riferimento per gli amanti delle foto urbane di classe.

10. Waldorf Astoria, Chicago

Infine, il Waldorf Astoria di Chicago è un gioiello dell’ospitalità di lusso, con interni sofisticati e un’attenzione ai dettagli senza eguali. La sua architettura iconica e le ampie vedute della città hanno conquistato migliaia di follower su Instagram.