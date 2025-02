Tesoro di arte e cultura grazie alla sua storia affascinante e all’incantevole architettura, Venezia è città unica, destinazione imperdibile per ogni turista che si rispetti. Ma la città lagunare rappresenta anche una meta ideale per gli amanti dello shopping. Secondo il Guardian, la Serenissima ospita infatti alcuni dei negozi più belli al mondo, ognuno con qualcosa da raccontare e un fascino senza tempo. Scopriamo qui le 10 botteghe più caratteristiche, luoghi imperdibili per chi desidera scoprire l’essenza della città.

Negozio storico di Venezia: Antica Drogheria Mascari

In Calle Prima de la Donzella, al 306, si trova questo negozio storico che si perde nel labirinto di strade attorno al mercato di Rialto. La gastronomia, gestita dalla stessa famiglia dal 1948, è rifornita di ogni specialità locale. Un vero paradiso per gli amanti della cucina, grazie ai tanti prodotti d’alta qualità. Il negozio offre una vasta selezione di spezie, dalla curcuma alla noce moscata, dalla cannella all’anice stellato, irresistibili tavolette di cioccolato e barattoli di vetro vintage pieni di dolci. L’elenco delle prelibatezze da acquistare potrebbe andare avanti all’infinito, compresi i vini pregiati conservati in cantina.

Posto particolare a Venezia: Despar Teatro Italia

Il Despar Teatro Italia si trova nel vivace quartiere Cannaregio, in Campiello De L’Anconeta 30121. La particolarità di questo supermercato è che è stato realizzato all’interno dell’ex Cinema Teatro Italia, un edificio storico risalente agli inizi del Novecento. L’ambiente ricorda le tipiche botteghe di un tempo, creando un’esperienza di shopping unica e accogliente.

Antica stamperia Gianni Basso

Calle del Fumo è un vicolo vivace che conduce a Fondamente Nove, terminal di approdo delle linee di vaporetti che collegano la città di Venezia alle isole della parte settentrionale della Laguna. Ma in Calle del Fumo, al numero 5306, molti turisti arrivano apposta per visitare l’Antica Stamperia Gianni Basso, un laboratorio di stampa, showroom e museo dove il maestro stampatore Gianni Basso continua a praticare l’arte della stampa a caratteri mobili secondo tecniche ottocentesche. Dal 1981 Basso produce biglietti da visita, inviti e stampe, carta da lettere, segnalibri, utilizzando antiche presse manuali e una collezione di caratteri metallici, lastre di rame e timbri xilografici. La stamperia ospita inoltre una vasta collezione di torchi e caratteri tipografici d’epoca.

Fallani Venezia

In Cannaregio 5001/A sorge questo laboratorio artigianale di serigrafia artistica. Fondato nel 1968 da Fiorenzo Fallani, il laboratorio è stato preso in mano dal figlio Gianpaolo, che ha ereditato la passione per questa tecnica di stampa. Fallani Venezia collabora con artisti di tutto il mondo, tra cui pittori, scultori, fotografi e designer che vengono qui per far produrre stampe in edizione limitata delle loro opere. Oltre alla produzione su commissione, il laboratorio offre anche workshop e residenze artistiche, permettendo agli artisti di sperimentare e scoprire le potenzialità della serigrafia.

Farmacia dell’Ercole d’Oro

Camminando lungo Strada Nova, quella che collega la stazione ferroviaria di Santa Lucia al Ponte di Rialto, spesso si tira dritti davanti a una farmacia di quartiere, perdendosi così uno dei tesori nascosti della gloriosa era settecentesca della Serenissima. Si tratta della Spezeria all’Ercole d’Oro, oggi divisa tra una moderna farmacia e un salone adiacente restaurato nel suo sontuoso originale con pannelli in legno, armadietti in noce e lampade lucenti, bilance dorate e vasi in ceramica.

Gioielleria Nardi

In piazza San Marco, proprio sotto i portici a pochi passi dalla Basilica, si trova la Gioielleria Nardi. Unico per raffinatezza, l’ambiente in cui la famiglia veneziana Nardi produce gioielli da oltre 100 anni è più simile a un sontuoso salone barocco con lampadari di Murano decorati, statuette di marmo, mobili antichi e broccati di velluto. La gioielleria è famosa per la creazione di gioielli di eccellenza e autenticità, combinando metalli preziosi e pietre scelte con cura. Tra i pezzi di ispirazione veneziana l’iconica spilla gondola in lapislazzuli, tempestata di diamanti e zaffiri.

Nicolao atelier

Gli atelier artigianali continuano a sopravvivere nei vicoli di Cannaregio. Non sorprende quindi che l’estroverso costumista Stefano Nicolao abbia scelto il piano terra di un grande palazzo gotico sul canale Misericordia (Fondamenta de la Misericordia, 2590) per aprire il suo laboratorio e showroom, Nicalao Atelier. Sebbene questo sia il posto perfetto per coloro che desiderano noleggiare un costume durante il carnevale, lo showroom merita una visita durante tutto l’anno per vedere la sua gamma di abiti e accessori insieme alla collezione di 15.000 costumi d’epoca meticolosamente replicati dal Rinascimento al XIX secolo. Collaborando con il cinema e il teatro, Nicolao ha fornito costumi per film come Farinelli, Casanova e Il mercante di Venezia. Le visite sono su appuntamento e prenotabili sul sito web.

Enoteca Schiavi

Storica enoteca di Venezia, si trova lungo il Rio de San Trovaso, in Fondamenta Nani 992. Secondo il Guardian si tratta di una tappa obbligatoria nei tour dei bacari della città. È rinomata per la vasta selezione di vini italiani e internazionali, oltre a un’originale selezione di cicchetti tipici preparati freschi ogni giorno. Non ci sono posti a sedere, quindi si beve e si mangia rigorosamente in piedi, come da tradizione veneziana.

Rubelli Venezia

Il Palazzo Ca’ Pisani Rubelli è sede della famiglia Rubelli, in Sestiere San Marco 3395. Il magnifico palazzo del Quattrocento ospita la Fondazione Rubelli, allo scopo di preservare e valorizzare il patrimonio dell’azienda, rinomata per la produzione di tessuti unici di alta qualità (damasco, broccato, velluto, seta) ottenuti utilizzando tecniche artigianali e macchinari sofisticati. Il sontuoso piano terra dell’edificio, aperto al pubblico, ospita un negozio e uno showroom delle collezioni attuali, mentre nel resto dell’edificio si trovano i preziosi archivi di circa 7mila modelli, alcuni dei quali risalenti a secoli fa

Bottega dei Mascareri

Situato nel cuore di Venezia, in Calle dei Saoneri 2029, questo negozio è specializzato nella creazione di maschere veneziane fatte a mano in cartapesta, un’arte tradizionale che risale al XVII secolo. I fratelli Sergio e Massimo Boldrin, fondatori della bottega, offrono una vasta gamma di maschere, dalle forme classiche di giullari e folletti alle maschere più elaborate decorate con foglia d’oro. La Bottega dei Mascareri è famosa per le sue collaborazioni con eventi internazionali, come il California Shakespeare Festival e il Carnevale di Venezia, e per aver fornito maschere per film famosi come Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. Visitare questa bottega è un’opportunità unica per scoprire la magia delle maschere veneziane e la maestria artigianale dei suoi creatori.

