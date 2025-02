La Gen Z, quella dei nati tra il 1997 e il 2012, starebbe rivoluzionando le proprie preferenze di viaggio, privilegiando destinazioni meno convenzionali rispetto alle tradizionali mete turistiche. Lo rivela il sondaggio Voice of a Generation condotto da Contiki, agenzia di viaggi rivolta a un pubblico di età compresa tra 18 e 35 anni.

Secondo Contiki, su oltre 1.000 americani appartenenti alla fascia d’età target dell’azienda, il 70% dei viaggiatori nel 2025 sta valutando la possibilità di prenotare viaggi last minute con partenza entro 10 giorni. Ma «invece di andare nei soliti posti, sceglie destinazioni meno note: le Filippine, ad esempio, anziché le Maldive oppure l’Albania e non la Croazia – fa notare a Newsweek Adam Armstrong, ex CEO dell’agenzia -. Più della metà di questi viaggiatori cerca esperienze fuori dai sentieri battuti, dando valore ad avventure uniche rispetto alle classiche destinazioni turistiche».

Scopriamo allora quali sono le mete preferite dalla Gen Z per il 2025.

Mete preferite dalla Gen Z: Anchorage, Alaska

La natura selvaggia e aspra di Anchorage, la città più popolosa dell’Alaska, si sta rivelando una calamita per i viaggiatori della Generazione Z.

Sottolineando l’attrattività unica di Anchorage, Matthew Fox, CEO di LateRooms.com, ha dichiarato a Newsweek: «Se vuoi una vacanza in città che sembri un’avventura, Anchorage è il luogo ideale grazie al suo fascino aspro e alla natura. Dall’osservazione dell’aurora boreale all’apprendimento della storia delle culture indigene della zona, Anchorage è cruda e senza filtri».

I turisti possono intraprendere escursioni sui ghiacciai o tour naturalistici con incontri con renne e orsi bruni. Per gli amanti dell’acqua, Anchorage offre anche ottime opportunità di whale-watching.

Mete preferite dalla Gen Z: Oaxaca, Messico

Rispetto a Città del Messico, Oaxaca è diventata una delle mete preferite dai viaggiatori della Generazione Z in cerca di un’alternativa a misura d’uomo. «Oaxaca è un’altra meta preferita dai viaggiatori della Gen Z che desiderano immergersi nella fantastica cultura messicana in una dimensione più piccola rispetto a Città del Messico», spiega a Newsweek Tara Cappel, fondatrice di FTLO Travel, agenzia di viaggi per viaggiatori solitari tra i 20 e i 30 anni. La città è «sicura e offre alcuni dei migliori piatti del mondo».

Ad aumentare il fascino di Oaxaca è la sua vicinanza alla città del surf, Puerto Escondido. Nota per le sue spiagge incontaminate e l’atmosfera bohémien, Puerto Escondido offre di tutto, dallo snorkeling al nuoto tra la fauna marina, fino alla possibilità di vedere i delfini nel loro habitat naturale e al rilascio delle tartarughe neonate.

Mete preferite dalla Gen Z: Isole Azzorre, Portogallo

Secondo Lisa Lohmann, specialista nell’organizzazione di tour presso Fora Travel, le Azzorre stanno catturando sempre più l’attenzione dei viaggiatori della Generazione Z: «Questo arcipelago di nove isole nell’Atlantico offre esperienze indimenticabili: escursioni nei crateri vulcanici, esplorazione di foreste lussureggianti o la scalata del Monte Pico per ammirare l’alba».

Lohmann ha evidenziato la diversità delle esperienze che si possono vivere sulle isole, sottolineando che ciascuna offre esperienze uniche, dal campeggio nella remota Corvo ai pasti cucinati sul vulcano di São Miguel. «Perfette per chi è alla ricerca di avventure e paesaggi degni di Instagram, le Azzorre offrono natura e novità in abbondanza», ha affermato Lohmann.

Sumba, Indonesia

Isola indonesiana meno conosciuta rispetto a Bali, Sumba sta guadagnando terreno tra i giovani della Gen Z grazie alle sue coste, alle spiagge poco affollate e agli straordinari paesaggi naturali.

«Sumba è un’isola davvero spettacolare in Indonesia che ha recentemente iniziato ad attrarre turisti della Generazione Z con le sue spiagge di sabbia bianca, scogliere di arenaria, palme e acque turchesi – afferma Alonso Marly, esperto di viaggi presso Skylux Travel -. È una destinazione tropicale emergente ancora più popolare tra coloro che vogliono vivere un’avventura straordinaria in mezzo alla natura selvaggia, circondati da comfort moderni».

Scozia, Regno Unito

La combinazione di bellezze naturali e ricchezza culturale della Scozia affascina i viaggiatori più giovani. «La Scozia sta davvero vivendo un momento di gloria tra la Gen Z – racconta Cappel -. I paesaggi accidentati del Paese, i villaggi accoglienti e le città vivaci come Edimburgo e Glasgow stanno conquistando i favori della Gen Z grazie a TikTok e all’interesse per le destinazioni attrattive con un certo interesse culturale».

Rodi, Grecia

Situata vicino alla costa della Turchia, l’isola greca di Rodi si è affermata quest’anno come una delle destinazioni più convenienti e ambite dai viaggiatori della Generazione Z. Con la sua ricca storia, l’architettura medievale, la cultura vivace e i villaggi pittoreschi, Rodi coniuga relax e avventura. «Ciò che rende Rodi davvero speciale è il suo carattere dinamico, che offre sia relax che una vivace vita notturna, con remote spiagge sabbiose e acque cristalline», commenta Marly.

Marocco

La grande cultura e i paesaggi variegati del Marocco catturano sempre più giovani turisti. «L’anno scorso ho avuto parecchie richieste dalla Gen Z per il Marocco. C’è chi ha scelto la vivace città di Marrakech, chi ha optato per i Monti dell’Atlante per un’esperienza tradizionale berbera e chi invece ha preferito la costa atlantica per una fuga romantica», ha detto Swaylah Faroqi, consulente di viaggio presso Fora Travel.

Dai colori e dai motivi dell’architettura marocchina agli incredibili accampamenti nel deserto ai vivaci souk (mercati), «i giovani viaggiatori sono attirati dalle esperienze uniche che il paese ha loro da offrire», ha affermato Faroqi.

