Nell’ambito dei Traveller Review Awards, Booking.com ha diffuso la lista delle 10 città più accoglienti del mondo. Destinazioni premiate dagli utenti, che si distinguono per fascino e ospitalità.

I Traveller Review Awards di Booking

Ogni anno, Booking.com celebra le destinazioni più ospitali attraverso i Traveller Review Awards, basandosi su milioni di recensioni verificate dei viaggiatori. Questa classifica prende in considerazione le esperienze complessive legate agli alloggi, alle attività e ai servizi di trasporto, premiando le città che garantiscono ai visitatori un soggiorno indimenticabile.

Sigiriya, Sri Lanka: in vetta nella classifica di Booking

Al primo posto troviamo Sigiriya, situata nel cuore del “triangolo culturale” dello Sri Lanka. Per la verità non si tratta di una vera e propria città, ma di una antica fortezza di roccia, patrimonio dell’UNESCO, situata vicino a Dambulla. La salita alla “Roccia del Leone” regala una vista mozzafiato sulla giungla circostante, le rovine del palazzo reale e i famosi affreschi rupestri.

Cazorla, Spagna: seconda destinazione per Booking

Seconda nella classifica di Booking.com è Cazorla, una cittadina incantevole immersa nelle montagne della Sierra de Cazorla, in Andalusia. Le sue stradine acciottolate conducono a suggestive piazzette, mentre la natura circostante invita a escursioni nel Parco Naturale Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Imperdibile la visita al Castello de la Yedra e una passeggiata lungo il fiume Guadalquivir.

Terzo posto di Booking per Urubici, Brasile

Medaglia di bronzo per Urubici, situata nella regione della Serra Catarinense, in Brasile. Questo gioiello naturale è noto per il suo clima fresco e attrazioni come il Morro da Igreja, il punto più freddo del Brasile, e la Cascata do Avencal.

4. Taupo, Nuova Zelanda

Situata nell’Isola del Nord, Taupo si trova al quarto posto nella top 10 di Boking.com. Affacciata sull’omonimo lago, il più grande della Nuova Zelanda, offre una vasta gamma di attività all’aperto, dalle escursioni nel Parco Nazionale di Tongariro alle sorgenti termali di Otumuheke Stream. Gli amanti degli sport estremi possono cimentarsi nel bungee jumping e nel jet boating sulle cascate Huka.

5. Sant’Agostino, Stati Uniti

La città più antica degli Stati Uniti, situata in Florida, occupa la quinta posizione. Sant’Agostino affascina con la sua architettura coloniale spagnola e le sue strade acciottolate. Da non perdere la Fortezza di Castillo de San Marcos, le spiagge dorate e il vivace quartiere storico, ricco di negozi e ristoranti.

6. Orvieto, Italia

Orvieto rappresenta l’Italia nella classifica di Booking.com, posizionandosi come sesta città più accogliente del mondo. L’affascinante borgo umbro, arroccato su una rupe di tufo, vanta un centro storico di grande bellezza dove spicca il celeberrimo Duomo dalla con la facciata gotica decorata. Da esplorare anche il Pozzo di San Patrizio e i suggestivi sotterranei della città.

7. Manizales, Colombia

Settima posizione per Manizales, città della zona cafetera della Colombia. Immersa tra piantagioni di caffè e paesaggi montani, offre un’atmosfera vivace e culturale. Tra le attrazioni principali spiccano la Cattedrale di Manizales, il Cable Aéreo e il Parco Nazionale Los Nevados, ideale per il trekking.

8. Quedlinburg, Germania

All’ottavo posto troviamo Quedlinburg, città medievale della Sassonia-Anhalt. Patrimonio UNESCO, è famosa per le sue case a graticcio e il castello che domina il paesaggio. Passeggiare nel centro storico è come fare un salto nel passato, tra stradine pittoresche e chiese romaniche.

9. Ko Lanta, Thailandia

La Thailandia compare in classifica con Ko Lanta, al nono posto. Quest’isola del Mar delle Andamane è una perla tropicale con spiagge paradisiache, barriere coralline ideali per lo snorkeling e un’atmosfera rilassata. Il Parco Nazionale Mu Ko Lanta è perfetto per gli amanti della natura.

10. Chester, Regno Unito

Chiude la top ten Chester, città inglese dal fascino storico. Celebre per le sue mura romane ben conservate e il Rows, un sistema unico di gallerie commerciali medievali. Da visitare la maestosa cattedrale, molto noto lo zoo della città.