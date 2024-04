I migliori aeroporti del mondo per cibo e bevande

L a classifica dei 10 migliori aeroporti del mondo per cibo e bevande secondo Food & Wine, prestigiosa rivista del settore

A chiunque è capitato, almeno una volta nella vita, di dover mangiare in aeroporto. In alcuni, magari più piccoli, non si ha la possibilità di scegliere tra molte opzioni, in altri invece ci sono decine di ristoranti e bistrot. E alcuni di questi anche di ottima qualità. Ecco la classifica dei 10 migliori aeroporti del mondo per cibo e bevande secondo Food & Wine, prestigiosa rivista del settore.

In fondo alla classifica Vancouver e San Francisco

Nel mondo ci sono circa 13mila aeroporti, tra internazionali, regionali e locali. Il decimo e nono posto della classifica non sono quindi male. In fondo alla classifica si è piazzato l’aeroporto internazionale di Vancouver. Qui Food & Wine consiglia Globe@YVR, ristorante situato sopra le partenze per gli Stati Uniti, noto per ottimi frutti di mare sostenibili e vista sulla pista. Un gradino sopra quello di Vancouver, c’è l’aeroporto internazionale di San Francisco, che include 77 punti di ristoro sparsi in tutto il San Francisco International. Per le prelibatezze di provenienza locale, la rivista ha indicato il Napa Farms Market.

L’aeroporto più trafficato al mondo

All’ottava posizione si trova l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta, in Georgia, dal 1998 il più trafficato del mondo per numero di passeggeri. Costruito su un terreno di 116 ettari, in passato ospitava un circuito di auto abbandonato chiamato Atlanta Speedway. Qui è possibile guastare le prelibatezze del posto, assaporando anche l’ospitalità del sud degli Stati Uniti.

Sapori internazionali al John F. Kennedy di New York

Nella classifica stilata da Food & Wine non poteva mancare l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York, che si è aggiudicato il settimo posto. Secondo la rivista il posto migliore in cui mangiare è la steakhouse Palm Bar & Grill nel Terminal 4. Nello scalo internazionale è anche possibile provare cibi provenienti da tutto il mondo.

Frittelle olandesi e aringhe

Sesta posizione per l’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Se si è costretti a trascorrere delle ore qui, è bene, secondo la rivista di settore, concedersi un breve tour culinario dei Paese Bassi. Da non perdere Schiphol’s Dutch Kitchen, che serve piatti tradizionali tra cui frittelle olandesi e aringhe.

Ottimi gli aeroporti di Istanbul e Londra

Due ottimi aeroporti in cui pranzare o cenare sono quello di Istanbul e quello di Londra, che non sono riusciti a salire sul podio per un soffio. A livello culinario lo scalo di Istanbul rappresenta esattamente la Turchia: è cioè un mix tra Europa ed Asia. Qui è possibile trovare una grande varietà di cibo che rappresenta aree molto diverse nel mondo. Per quanto riguarda l’aeroporto di Heathrow, Food & Wine indica alcuni ristoranti specifici: il Pride by Fullers, il bar Fortnum & Mason e il Gordon Ramsay Plane Food.

La Top3 degli aeroporti migliori per cibo e bevande

Sul terzo gradino del podio si trova l’aeroporto internazionale di Dubai, la seconda città più grande degli Emirati Arabi Uniti. In questo immenso hub, che ha una capacità di 60 milioni di passeggeri all’anno, si possono assaporare cibi locali e internazionali. Medagli d’argento per l’aeroporto internazionale di Tokyo-Narita, dove è possibile assaggiare le meraviglie culinarie del Giappone senza nemmeno lasciare il terminal. Infine, medaglia d’oro per l’aeroporto Changi: il megahub di Singapore, molto ammirato, è stato nominato il miglior aeroporto al mondo per cibo e bevande da Food & Wine. Oltre alla cascata coperta più alta del mondo, ha più di 200 venditori di cibo tra cui scegliere, oltre a un mercato ambulante e baristi robot.