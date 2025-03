Bridget Jones è tornata al cinema con il quarto capitolo della saga: Bridget Jones: Un amore di ragazzo. Da quando ha fatto capolino per la prima volta sul grande schermo nel 1995, il personaggio interpretato da Renée Zellweger ha fatto strage di cuori tra il pubblico con il suo mix di goffaggine, dolcezza e resilienza. Le sue vicende amorose hanno appassionato generazioni, e 30 anni dopo è ancora cult. Ambientate a Londra e in giro per la Gran Bretagna, le avventure strampalate della protagonista offrono anche spunti interessanti per una vacanza sorprendente, tra luoghi iconici della Capitale britannica e altri da scoprire.

I luoghi di Londra

Southwark è il quartiere di Londra in cui vive Bridget Jones, esattamente al numero 8 di Bedale Street. Si trova sulla riva sud del Tamigi e tra i suoi vicoli pittoreschi si respira un mix perfetto di tradizione e modernità. Il Borough Market è uno dei luoghi più significativi della saga, quello in cui si svolgono alcune delle scene cruciali. Puoi perderti nel dedalo di bancarelle e ristoranti assaggiando prodotti locali e internazionali, oppure fare la spesa di prodotti freschi proprio come faceva Bridget. Tra i posti più ricorrenti anche il Tower Bridge. Il famosissimo monumento, simbolo della città, fa da sfondo a numerosissime avventure.

Snowshill, nel Gloucestershire: dove vivono i genitori di Bridget Jones

In tutti gli episodi della saga, Bridget Jones fa visita per le vacanze di fine anno ai genitori che vivono a Snowshill, nel Gloucestershire. Si tratta di un villaggio sulle Costwolds, una catena collinare situata nell’area centrale dell’Inghilterra, che conta meno di 200 abitanti. A renderlo affascinane sono i tipici cottage inglesi e la natura incantevole, con paesaggi che sembrano usciti da una fiaba. Puoi anche visitare la St Barnabas Church e la Manor Farmhouse, che compaiono nei film.

St Lawrence Church, dove si sposano Bridget Jones e Mak Darcy

Alla fine del terzo capitolo della saga, Bridget Jones e Mark Darcy hanno finalmente il loro lieto fine. I due, dopo mille peripezie, si sposano nella St Lawrence Church a West Wycombe, nel Buckinghamshire. La chiesa e il cimitero attiguo sorgono sulla sommità della collina di West Wycombe, che domina la strada e i villaggi circostanti, nel cuore del Chilterns National Landscape. Una location che non poteva essere più romantica.

St James Church, Shere, Surrey

Dopo che Bridget Jones e Mark Darcy si sono ritrovati, è la volta dei genitori di lei di riaffermare la loro unione. La cerimonia ha luogo nella chiesa di St James a Shere, nel Surrey. Meta romantica per una lunga passeggiata tra le colline, un luogo idilliaco e dove il tempo sembra essersi fermato a poco più di un’ora di auto da Londra.

Lake District nella Cumbria

Il Lake District nella Cumbria compare nel quarto capitolo della saga di Bridget Jones. È un parco nazionale nel nord dell’Inghilterra, dove la protagonista del film accompagna una gita scolastica. Le maestose montagne e i laghi offrono moltissime attività all’aria aperta. Qui potrai goderti passeggiate tranquille e momenti di relax con una vista su paesaggi mozzafiato.

Lo Stoke Park Hotel nel Buckinghamshire

In Bridget Jones: Un amore di ragazzo, Daniel Cleaver e Bridget partono per una breve fuga romantica. Le scene sono state girate presso lo Stoke Park nel Buckinghamshire. La struttura di lusso, con caminetti e lampadari di cristallo nelle camere e una vista maestosa sul parco, era aperta al pubblico in passato ma ora è utilizzata solo per eventi privati.

Ora non ti resta che fare la valigia e partire per un’avventura indimenticabile sulle tracce di Bridget Jones.

