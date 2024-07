Se quest’anno hai deciso di assecondare il tuo spirito di avventura e hai optato per una meta esotica, magari nel deserto, sei fortunata perché potrai sbizzarrirti con i look. Non temere, fare la valigia da explorer per la tua vacanza all’avventura sarà più facile del previsto, soprattutto con la nostra guida. Il segreto? Gioca con tessuti e colori naturali: bianco, beige e marroni che evocano i paesaggi che visiterai.

La valigia da explorer: look dall’ispirazione safari

Una vacanza all’insegna dell’esplorazione di luoghi e culture lontane risveglia lo spirito e la curiosità. Perché allora non provare a divertirci anche con i nostri look? È l’occasione giusta per uscire dalla tua zona di comfort, provare fantasie e colori che di solito eviti. Come sempre però, scegli con cura i tuoi capi: sarebbe un peccato abbandonarli in fondo al tuo guardaroba al termine del viaggio.

Un abito in cotone stretch a maniche corte e dal sapore militare è quello che ci vuole per entrare nel mood da esploratrice: è comodo e pratico e non ti farà soffrire il caldo. Sceglilo con delle tasche, che si sa, tornano sempre utili. Abbinalo a dei sandali flat in cuoio, se invece vuoi sperimentare indossa degli zoccoli con frange e borchie: una combo vincente anche in città.

Abito in cotone in stile militare, AERONAUTICA MILITARE (€ 249)

Sandali flat di cuoio, Geox (€ 79,90)

Zoccoli con frange di pelle e borchie, Coral Blue (€ 155)

Quando invece devi coprire le gambe, opta per dei pantaloni in cotone sui toni del marrone. Sceglili a vita alta, morbidi sui fianchi e più stretti alla caviglia, saranno perfetti con una paio di stivaletti texani in camoscio. Per il sopra, vai di camicie e giacche militari, a manica corta o lunga, con tasche e in nuances naturali, così sarai comoda e chic allo stesso tempo.

Pantaloni in raso di cotone, Marina Rinaldi (€ 195)

Giubbino militare cropped, noir’n’bleu (€135)

Bomber oversize con tasche, OVS B. Angel (€ 59,95)

Stivaletti di suède con cuciture, Tamaris (€ 109,95)

Infine, per le occasioni speciali che in una vacanza all’insegna della scoperta non devono mancare, metti nella tua valigia da explorer un bell’abito lungo in chiffon, sarà il tocco di eleganza. La sera abbinalo a un paio di friulane dalle decorazioni preziose, per il giorno invece andranno benissimo i tuoi sandali in cuoio. E per le brutte pieghe sullo chiffon un po’ di vapore è la soluzione: non dimenticare a casa il tuo ferro da stiro verticale preferito.

Abito lungo di chiffon, Palazzo Moda su QVC.it (€ 79)

Friulane etniche, PIOMBO in OVS (€ 29,95)

Steamer Serie 3000, Philips (€ 54,99)

Le borse per la tua vacanza da explorer

Nella tua meta esotica le giornate trascorreranno all’insegna di tour e spostamenti vari, per questo dovrai avere sempre con te tutto ciò che ti occorre. Avrai bisogno di spazio, per questo scegli una borsa a cestino in paglia capiente che andrà benissimo anche per il viaggio. Per la sera invece, opta per un secchiello divertente e colorato, meglio se in tessuto, così occuperà poco spazio in valigia.

Borsa a cestino intrecciato, Primark (€ 14)

Secchiello di cotone riciclato e rafia, Made For A Woman (€ 250)

Trolley di alluminio e pelle, Baulificio Italiano (€ 725)

Divertiti con accessori e gioielli

Nella tua valigia da explorer non possono mancare i tuoi gioielli preferiti: scegli quelli più particolari e perchè no anche vistosi, saranno il tocco di luce dei tuoi look. Cappello in paglia e occhiali da sole saranno essenziali a proteggerti da sole, ma se vuoi aggiungere un accessorio divertente e garanzia di charme non dimenticare un bel ventaglio.

Bracciale elastico di ottone riciclato, Vestopazzo (€ 22)

Anello cabochon di argento traforato, Maria e Luisa Jewels ( €350)

Cappello di paglia naturale, Montegallo Alice Catena (€ 280)

Occhiali con fotocamera, Ray-ban Meta (€ 329)