Painmoon: una vacanza per ritrovare il benessere

P ainmoon è il neologismo che identifica un modo di viaggiare, sempre più apprezzato, pensato per staccare dallo stress, dimenticare la negatività e concentrarsi su di sé w sul proprio benessere

Quante persone attendono il momento delle vacanze come una tregua a tutte le tensioni, le negatività e lo stress che si sono accumulati durante l’anno. Il desiderio diventa staccare finalmente la spina e dedicarsi al proprio benessere psicofisico. Da qualche anno la filosofia che sta dietro tutto questo è associata al neologismo “painmoon”. Si tratta di un trend relativamente nuovo nel settore dei viaggi, fondamentale per ristabilire l’equilibrio interiore.

Painmoon per ridurre stress e ansia

La painmoon è una vacanza dedicata espressamente al benessere psicofisico. Obiettivo numero uno è lasciarsi alle spalle la routine quotidiana per dedicare finalmente del tempo a sé stessi, riducendo i livelli di stress e di ansia che contraddistinguono vite perennemente di corsa.

Rilassamento e trattamenti benessere

Una settimana, o anche soltanto un weekend, davvero rigenerante per la mente può prevedere sessioni di mindfulness, meditazione, respirazione profonda o altre tecniche di rilassamento. Così come sono consigliate le attività previste nelle spa, dai massaggi ai trattamenti per il viso, dall’idroterapia ad altre terapie rilassanti.

Painmoon significa prendersi cura di sé

Migliorare la propria forma fisica va di pari passo con una “ricentratura” del sé, pertanto una vacanza all’insegna della painmoon può includere attività come lo yoga, ma anche il trekking o il nuoto sono attività perfette per impostare un benefico ritmo corpo-mente. L’importante è ascoltare il proprio corpo e scegliere l’esperienza più adatta alle proprie esigenze e inclinazioni. L’obiettivo deve sempre essere il piacere di prendersi cura di sé e del proprio benessere, una condizione che contribuisce a ripristinare anche il proprio senso di autostima.

Buon sonno e cibo sano per una vacanza rigenerante

Painmoon significa benessere a 360 gradi e superamento dei nodi che ci provocano disagio e negatività. Fondamentale trascorrere questi giorni di prezioso recupero in un ambiente confortevole e rilassante che possa contribuire a migliorare la qualità del nostro sonno, uno degli aspetti fondamentali per la nostra salute, troppo spesso dimenticato. Così come l’attenzione al cibo, altro fattore cardine del nostro benessere: un soggiorno in stile “painmoon” dovrà prevedere pasti sani e bilanciati, un’abitudine preziosa da portare a casa al nostro rientro.