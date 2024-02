N atura selvaggia, spiagge bianche e incontaminate, fondali marini perfetti per le immersioni: gli ingredienti per vivere una vacanza lontana dal caos. C'è anche un'isola italiana

Per trovare pace e serenità e stare lontani dal caos delle città non è necessario volare oltreoceano per raggiungere mete esotiche. In Europa ci sono tantissime isole dove potersi rifugiare per una vacanza lontano da tutto e tutti e immersa nella natura selvaggia. Si va dal Portogallo alla Grecia, fino alla Scozia. Vediamone qualcuna.

Isola di Schiermonnikoog, Paesi Bassi

Al largo della costa settentrionale dei Paesi Bassi, attraverso un’insenatura poco profonda del Mare del Nord chiamata Mare di Wadden, c’è un’isola perfetta per chi vuole isolarsi dal mondo. Si tratta dell’isola di Schiermonnikoog. Abitata da sole 950 persone, Schier, come la gente del posto la chiama, è principalmente un parco nazionale, coperto di dune e foreste e con alcune delle spiagge più incontaminate d’Europa. “A parte la bellezza della natura e la sua vastità, non c’è molto da fare sull’isola. Ed è proprio questo il suo fascino“, ha spiegato Annemarieke Romeijn, proprietaria di una casa vacanze del posto. Solo i residenti sono autorizzati a guidare le auto sull’isola, che si può raggiungere in 45 minuti dal villaggio olandese continentale di Lauwersoog con un traghetto. Una volta lì, i visitatori possono trascorrere il loro tempo a caccia di pezzi d’ambra portati a riva sulle ampie spiagge di sabbia bianca dell’isola, prendere lezioni di kitesurf lungo banchi di sabbia naturali e andare in bicicletta e fare escursioni per chilometri di sentieri solitari dell’isola.

Isola di Heimaey, Islanda

Patria di più pulcinelle di mare che persone, l’isola di Heimaey nelle Vestmannaeyjar (Isole Westman) al largo della costa meridionale dell’Islanda sembra uscita da un libro di fiabe, con scogliere verde smeraldo punteggiate di pecore, un’ampia spiaggia di sabbia nera e grotte marine. “La sola vista che si ha entrando a Heimaey toglie il fiato”, ha detto Eyrún Aníta Gylfadóttir dell’Hotel Ranga, un hotel sull’Islanda continentale che manda regolarmente gli ospiti in gita di un giorno alle Isole Westman, una traversata in traghetto di 40 minuti. Una catastrofica eruzione vulcanica su Heimaey nel 1973 coprì l’area con 200 milioni di tonnellate di cenere e lava, ma miracolosamente fu segnalato un solo morto. Oggi regna la pace assoluta, con sentieri escursionistici solitari da esplorare e vaste viste sull’oceano.

Isola di Flores, Azzorre, Portogallo

Una delle isole più remote di un arcipelago già remoto, l’isola di Flores, nella parte più occidentale delle Azzorre, è il sogno di ogni amante della natura. Laghi vulcanici, pendii, valli, cascate e sorgenti termali bollenti sono tra le attrazioni dell’isola vulcanica di 55 miglia quadrate che ospita circa 3.400 persone. Uno dei siti più magici di Flores è Rocha dos Bordões, una formazione geologica di colonne di basalto avvolte nella vegetazione che sembra lo sfondo di un film di dinosauri.

Naustholmen, Norvegia

Per raggiungere Naustholmen, in Norvegia, un luogo incontaminato dove lo stress non esiste, i visitatori devono volare a Bodø, quindi proseguire verso nord in barca per raggiungere quest’isola privata di proprietà dell’avventuriera norvegese Randi Skaug, la prima donna norvegese a scalare l’Everest. Gli ospiti di Naustholmen soggiornano in camere distribuite in tre case sull’isola e trascorrono le loro giornate in kayak verso spiagge di sabbia bianca lambite da profonde acque blu o escursioni sulle vette vicine per ammirare le isole Lofoten a nord. “

Isola di Tiree, Scozia

Conosciute come le Hawaii del nord, l’isola di Tiree si trova in Scozia. L’isola più occidentale dell’arcipelago delle Ebridi Interne, al largo della costa occidentale della Scozia continentale, Tiree, lunga 12 miglia, è nota per il suo clima mite, l’aria pulita e le bellissime spiagge di sabbia bianca che potrebbero essere facilmente scambiate per i Caraibi.

Arcipelago delle Berlengas, Portogallo

Una delle destinazioni insulari più sorprendenti del Portogallo attende i visitatori che arrivano in barca per gite di un giorno nell’arcipelago delle Berlengas, tre gruppi di isole per lo più disabitate all’interno della Riserva della Biosfera di Berlengas, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. A circa sei miglia al largo della città di Peniche, in Portogallo continentale, l’arcipelago è meglio conosciuto per il Forte di São João Baptista, una fortezza risalente al 1600 che domina una presenza imponente in cima a uno sperone roccioso su Berlengas Grande, l’isola più grande della catena. L’arcipelago è uno dei posti migliori per le immersioni subacquee in Portogallo, grazie a correnti uniche e a un clima influenzato dall’Oceano Atlantico e dal Mediterraneo.

Isola di Alicudi, Sicilia

Selvaggia e aspra, Aliduci è la meno abitata delle sette isole della catena al largo della costa settentrionale della Sicilia, che comprende, tra le altre, Stromboli e Lipari. Il caratteristico cono vulcanico di Alicudi si erge dal Mar Tirreno con un effetto drammatico, con barche da pesca colorate che ondeggiano lungo la costa completando il look da cartolina. Da non perdere l’acquisto del pesce direttamente dai pescatori di Alicudi. Non ci sono auto qui e solo 100 residenti circa, quindi è facile trovare un posto lontano da tutti e tutto.

Skyros, Grecia

Al contrario di altre isole greche come Santorini e Mykonos, molto turistiche e affollate, Skyros è una delle 24 isole della catena delle Sporadi in gran parte disabitate nel Mar Egeo nord-occidentale. È possibile esplorare spiagge appartate, un castello bizantino che domina la città principale e il mare e persino un’antica razza di cavalli in miniatura, il cavallo di Skyria, che vive allo stato brado solo su quest’isola. Con l’eccezione del periodo che precede la Quaresima, quando il famoso carnevale di Skyros mette l’isola in modalità festa con sfilate e baldoria in costume e un’inondazione di ateniesi, è un luogo estremamente tranquillo.

Isola di Rathlin, Irlanda del Nord

Con una lunghezza di sei miglia color smeraldo e una larghezza di appena un miglio, l’isola di Rathlin, al largo della costa dell’Irlanda del Nord, ospita solo circa 150 residenti permanenti. I visitatori che arrivano vengono trasportati in una natura selvaggia di spettacolari scogliere che ospitano migliaia di uccelli nidificanti, tra cui pulcinelle di mare, urie, gabbiani tridattili e gazze marine. Colonie di foche comuni e foche grigie fiancheggiano le remote insenature di Rathlin. I sentieri escursionistici attraversano l’aspra e panoramica isola e i subacquei esperti sono attratti sott’acqua per esplorare le decine di relitti appena al largo, tra cui l’HMS Drake, silurato da un U-boot tedesco durante la prima guerra mondiale. Da non perdere una visita al Rathlin West Light, un faro costruito a testa in giù sulle rocce per tagliare meglio la nebbia bassa e densa che spesso scende sull’isola.

Fasta Åland, Finlandia

Nel Golfo di Botnia, tra Svezia e Finlandia, l’arcipelago delle Åland conta più di 6.500 isole, di cui solo circa 60 sono abitate. Dire che c’è spazio per distendersi e respirare su queste isole del Mar Baltico è un eufemismo. Regione autonoma, le isole appartengono alla Finlandia ma distano solo 25 miglia dalla Svezia, con lo svedese come lingua ufficiale. Fasta Åland è l’isola più grande dell’arcipelago.