Qual è la città in cui si vive meglio? Ecco la classifica

S tile imperiale, incrocio di culture e secoli di storia fanno da sfondo ad architetture magnificenti e hotel da sogno: Vienna si aggiudica il primo posto tra le città in cui si vive meglio. L'Italia è di nuovo fuori dalla top ten

L’Economist Intelligence Unit (EIU) ha pubblicato la classifica delle città in cui si vive meglio al mondo: l’Austria conquista il primo posto.

Vienna è la città in cui si vive meglio: perché visitarla?

Sei mai stata a Vienna? Se l’Austria non è il tuo Paese dei sogni, ti conviene rimediare e organizzare presto un viaggio nella città degli imperatori…

Dopo aver scoperto la classifica delle università migliori al mondo, è arrivato il momento di conoscere qual è la città in cui si vive meglio. Se intendi cambiare casa, cercare lavoro all’estero o, più semplicemente, concederti un periodo di relax, organizza al meglio i tuoi piani. Perché non soggiornare nella città in cui si sta meglio al mondo? Ad aggiudicarsi il primo posto è Vienna, la capitale dell’Austria.

Vienna piace perché considerata il luogo ideale di residenza e di lavoro, oltre a essere una meta turistica particolarmente apprezzata per la storia che puoi assaporare nelle sue vie, l’arte che puoi scoprire nei suoi più celebri musei e l’architettura da ammirare passeggiando per il centro. Vanta un ricco patrimonio storico e un fascino suggestivo, Vienna continua a conquistare i turisti ed è amatissima persino da sui abitanti. La classifica tiene in considerazione diversi fattori, tra cui assistenza sanitaria, ambiente, cultura e stabilità, oltre all’istruzione e alle infrastrutture.

Ma il fascino della città va ben oltre i suoi fattori di vivibilità, rendendola una destinazione ambita anche dai turisti. Con l’Esposizione Universale di Vienna, nel 1873, la città si è aggiudicata il ruolo di metropoli globale e gli edifici creati continuano a renderla unica. Caffè, ristoranti e hotel hanno reso grande la Capitale austriaca. Chi non ricorda luoghi iconici come l’Hotel Imperial, il Palais Hansen Kempinski Vienna e il Café Landtmann?

Se ami sorseggiare del buon vino, scopri i vigneti che impreziosiscono le colline attraversate dal Grinzing, la strada arricchita da enoteche, ristoranti e rosticcerie. In un mix di storia, genuinità e viticoltura, è possibile assaporare vini locali deliziosi. Se stai organizzando un soggiorno a Vienna, appuntati il leggendario Caffè (e pasticceria) Sacher dove gustare specialità di caffè in un’atmosfera calda e sofisticata, conversando in compagnia o concedendosi un momento di relax. E non è un caso allora se i caffè viennesi, così come gli “Heuriger” (ovvero le locande dove assaggiare il vino locale), sono stati inseriti nella lista dei beni culturali immateriali dell’UNESCO.

Da scoprire anche l’offerta culturale della città, con opere architettoniche uniche, dai teatri lirici alle sale da concerto, senza dimenticare – naturalmente – i famosi palazzi imperiali. Tutto l’anno puoi scoprire mostre ed eventi in musei, gallerie e luoghi di musica.

La top ten

Mentre l’Italia è fuori dalla top ten, Vienna si aggiudica il primo posto della classifica. Ma quali sono le altre città in cui si vive meglio al mondo?

Si conferma al decimo posto Osaka, una grande città portuale giapponese, preceduta – al nono posto della classifica – da Toronto, capitale finanziaria del Canada. Ferma in ottava posizione c’è Ginevra, preceduta da Calgary, la provincia più grande di Alberta, Regione canadese confinante con gli Usa. Al sesto posto compare un’altra città svizzera, Zurigo, e al quinto c’è Vancouver. Al quarto posto della classifica Sydney, al terzo Melbourne e al secondo Copenaghen, Capitale e città più popolosa della Danimarca, ma anche una delle più verdi al mondo. Sarà un caso che occupa un posto così alto nella lista delle città più vivibili al mondo? Probabilmente no e per questo per il secondo anno consecutivo sfiora la medaglia d’oro.