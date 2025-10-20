Per cinque anni il Beaubourg resterà chiuso per ristrutturazione. Ma prima dei lavori, il Centre Pompidou saluterà parigini e turisti con una grande festa. Il 24 e 25 ottobre 2025, il centro culturale progettato da Renzo Piano, Gianfranco Franchini e Richard Rogers ospiterà l’evento Because Beaubourg. Denso il programma previsto all’interno dell’iconico edificio parigino: dalle masterclass alle proiezioni, dalle performance alle installazioni immersive. Ospiti dell’evento oltre 30 fra DJ e artisti. La discoteca Main Jaune trasformerà i corridoi in una discoteca a rotelle, tra arte e musica.

Il Beaubourg si trasforma in un enorme disco club

Per salutare la temporanea chiusura del Beaubourg, Because Music – etichetta discografica indipendente francese – celebrerà il suo 20° anniversario con DJ set, performance e installazioni immersive su otto livelli: ogni piano del museo vibrerà ai ritmi di Ed Banger, Sébastien Tellier e Christine and the Queens.

Anche una discoteca su pattini a rotelle

Di giorno, alle 11 alle 18, tutti gli otto livelli del Centre Pompidou saranno aperti gratuitamente ai curiosi per masterclass, proiezioni e nuove esperienze. I fan di Justice e Thomas Bangalter, protagonisti della musica elettronica francese, potranno ammirare installazioni esclusive, mentre il Main Jaune trasformerà i corridoi in una discoteca su pattini rotelle, per uno slalom tra arte e musica.

Due notti folli fra musica e installazioni

La notte, il Centre Pompidou si trasformerà in un gigantesco club. Dalle 19.00 alle 5.00 il venerdì e dalle 20.00 alle 5.00 il sabato, si alterneranno sulle pedane: 2manydjs, Breakbot & Irfane, Catherine Ringer, Christine and the Queens, Ed Banger, Myd, Sébastien Tellier, Tatyana Jane e Shygirl. Una maratona musicale attraverso i piani del Beaubourg che celebreranno a dovere questo edificio che come pochi altri è riuscito a fondere, cultura, musica e arte contemporanea.

Leggi anche Piste ciclabili: questa capitale europea batte tutti