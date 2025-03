L’ultima tendenza dalle sfilate di Parigi? Decretarne una sola è impossibile. Le collezioni autunno-inverno 2025-2026 protagoniste della Paris Fashion Week appena terminata ci hanno portato alla scoperta di look da sogno, accessori divini, gioielli osservati da prospettive che non avevamo ancora considerato. E in questo mare magnum di meraviglia, abbiamo selezionato per te 5 idee moda da copiare subito. O da cui prendere ispirazione perché tu possa reinterpretarle ancora e ancora secondo il tuo gusto unico. La chiave di lettura che ti offriamo, però, è questa: non aspettare la prossima stagione autunnale per farli tuoi! Questi cinque diktat definiscono indubbiamente la moda che verrà, ma chi dice di non poterli rendere nostri già immediatamente?

Miu Miu: la maxi spilla sul pile è tendenza dalle sfilate di Parigi

Pensa ai look primaverili, alle passeggiate in montagna come anche gli outfit più casual perfetti in città. A farci compagnia non ci saranno più piumini e cappotti, dunque perché non dare spazio a una confortevolissima felpa in pile? Se ti fa sentire troppo casual e low profile, ci pensa Miuccia Prada a darti uno spunto per elevare il look (e renderlo straordinariamente elegante). In passerella da Miu Miu a Parigi, è bastata una spilla maxi per impreziosire la felpa di pile. E non per forza deve essere una spilla costosa: gioca con la bigiotteria senza timore, il risultato sarà ugualmente sorprendente.

Foto Getty. Miu Miu autunno-inverno 2025-2026.

Saint Laurent: il color blocking è tendenza dalle sfilate di Parigi

Vuoi energizzare i tuoi look primaverili? Comincia dal colore, non c’è bisogno di strafare con stampe e fantasie. L’ispirazione arriva dalla sfilata Saint Laurent, dove le bluse con spalle boxy e fiocco alla gola incontrano gonne a tubino sensualissime. Il vero segreto di questo styling è nella struttura dei look pensato – come suggerisce lo stesso nome del trend – a blocchi di colore. Non ti resta che provare subito, sostituendo eventualmente la gonne con pantaloni sartoriali a vita alta.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2025-2026.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2025-2026.

I jeans con le frange di Stella McCartney

Perché aspettare la prossima stagione autunnale, se i jeans con le frange possiamo indossarli già qui e ora? Le tendenze denim ci offrono sempre più di un ottimo motivo per essere validate subito, e questa proposta da Stella McCartney è indubbiamente validissima. In passerella a Parigi, abbiamo visto sfilare i jeans più cool, abbinati a stivali texani e T-shirt bianca stampata. Vuoi semplificare lo styling? Così sia. Scegli una T-shirt monocromatica immacolata e pratiche scarpe da ginnastica. Less is more.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Stella McCartney autunno-inverno 2025-2026.

Il gilet à la marinière di Coperni

La tendenza delle righe à la marinière ricopre già un ruolo di spicco nella moda primavera 2025. È evidente però che non si tratta di un diktat passeggero: anche la sfilata Coperni autunno-inverno 2025-2026 decreta il (nostro) desiderio impellente di indossare l’iconica fantasia a righe bianche e blu navy. Dopo la maglia, ecco il gilet da vera e autentica marinaretta. Come abbinarlo? Con la gonna bianca in plissè è senz’altro divino. Provalo anche con i jeans bianchi a sigaretta, oppure con i pantaloni di lino leggermente oversize.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Coperni autunno-inverno 2025-2026.

Il denim degradé di Chanel

A interpretare la spensieratezza primaverile attraverso il denim ci pensa Chanel. È interessante come, all’interno di una collezione autunnale, il tessuto più umile per antonomasia venga proposto in morbide tonalità pastello, che si rivelano ideali per un look primaverile effortless chic. Questa tendenza è da assimilare indubbiamente subito: i jeans degradé virano dalla tonalità del celeste alle trasparenze del bianco, dando vita a un contrasto raffinato e sensuale. Urban sì, ma chiaramente anche molto chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel autunno-inverno 2025-2026.

Leggi anche Come abbinare il trench secondo lo street style di Parigi