Viaggi, la città costa troppo? La moda delle mete “duplicate”

M eglio Paros di Santorini o Liverpool di Londra: ecco delle valide alternative a luoghi costosi e spesso molto affollati

Viaggiare costa troppo? Alcune città sono troppo affollate? Niente paura. Esistono le mete “duplicate”. Si tratta sostanzialmente di luoghi molto simili, e altrettanto validi, a quelli che si volevano visitare, ma che costano meno e risultano più vivibili, grazie alla minor presenza di turismo di massa. Gli amanti della Grecia, per esempio, potrebbero volare a Paros, invece che nella costosa e affollata Santorini. Expedia, noto sito di viaggi, ha identificato 10 duplicati la cui richiesta di voli è fortemente aumentata.

Le mete alternative a Seoul e Bangkok

Negli ultimi anni la Corea del Sud è diventata una meta sempre più ambita. A farla da padrone, ovviamente, la capitale Seoul, che è diventata, ha scritto Expedia, “un centro per le startup tecnologiche, la cultura gastronomica e la divertente vita notturna”. Ma c’è una meta alternativa. La capitale di Taiwan, Taipei, ha “silenziosamente fatto lo stesso”, ha affermato l’azienda, notando un aumento del 2.786% delle ricerche di voli nell’ultimo anno. Anche Bangkok, capitale della Thailandia, ha un’alternativa. Si tratta di Pattaya, ricca di cultura e intrattenimento, dagli antichi templi ai bar, ai mercati notturni, con l’ulteriore vantaggio di essere sulla costa. E, aspetto non meno importante, decisamente meno affollata.

Come scegliere una meta marittima

Le isole della Grecia, è noto, hanno poche rivali in tutto il mondo quindi, ha sottolineato il sito di viaggi, “è difficile sbagliare con un’isola greca da cartolina nel Mar Egeo”. Ma a parità di bellezza è più conveniente scegliere un posto rispetto a un altro. Invece della glamour e popolare Santorini, sarebbe meglio dirigersi verso Paros, meno cara e affollata, le cui richieste di voli sono aumentate del 193%. Anche spostandoci ai Caraibi, ci sono isole e isole. “Il fascino architettonico di Curaçao, come gli edifici del XVIII secolo color arcobaleno sul lungomare di Handelskade, la rendono un duplicato del passato coloniale francese di St Martin“, si legge. In comune hanno “spiagge scintillanti, acqua cristallina, immersioni subacquee d’élite. Spostandoci in Australia, scegliere Perth al posto di Sidney potrebbe rendere la vacanza più piacevole.

Le mete alternative per città costose

Le attrazioni di Londra sono note in tutto il mondo, ma proprio per questo camminare per la città dei reali potrebbe diventare faticoso e nel caso specifico anche costoso. Quindi, perché non scegliere Liverpool? Secondo Expedia, è altrettanto “ricca di arte e cultura”. E ha aggiunto: “Certo, un viaggio a Londra è un successo assicurato, ma una gita più a nord, a Liverpool, è più sorprendente”. Alla portoghese Lisbona, dove negli ultimi anno i prezzi sono aumentati molto, viene, invece, proposta l’italiana Palermo. “Una decina di anni fa Lisbona ha fatto irruzione in tutte le guide turistiche come una gemma europea trascurata. Ora il segreto è stato svelato, e i prezzi sono aumentati di conseguenza”. La meta alternativa a Ginevra, comune svizzero che si trova su “un suggestivo specchio d’acqua, con un centro storico ben conservato e ricco di significato storico, strade acciottolate e cultura multilingue”, è Quebec City, in Canada.

Dove conviene sciare

Per quanto riguarda le mete sciistiche viene suggerita Sapporo, in Giappone, che ha avuto un aumento del 38% nelle ricerche di voli, un “doppione” per il più popolare centro sciistico svizzero di Zermatt. “A Zermatt – ha scritto Expedia – non sono ammesse auto, il che significa che si viaggia in bicicletta, a piedi, con i mezzi pubblici o in carrozza trainata da cavalli. Nel paradiso sciistico di Sapporo, troverai un mezzo di trasporto altrettanto affascinante: un vasto sistema di tram”.

La meta alternativa per chi ama la musica

Infine, viene fornito un suggerimento per chi ama la musica e che quindi non può non andare a Nashville, capitale del Tennessee e della musica country. Ma lo stesso tipo di atmosfera può essere trovato nella meno affollata Memphis, dove per le strade si ascolta blues e soul.