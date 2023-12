Viaggi, la “cool list” del 2024 secondo National Geographic

C irca metà dei luoghi scelti dalla prestigiosa rivista si trova in Europa: ci sono anche le rovine di Pompei e l'Emilia Romagna

Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno ed è già tempo di organizzare le vacanze. Ma come scegliere le mete giuste per il 2024? Il National Geographic ha stilato una “cool list” per chi ama girare il mondo. Circa metà dei luoghi selezionati dalla prestigiosa rivista si trova in Europa, tra cui l’Albania definita “astro nascente”. Per quanto riguarda l’Italia sono state scelte le rovine di Pompei e l’Emilia Romagna.

Vacanze in città

Le città da visitare sono state scelte tenendo conto del cibo, dei musei e della vita notturna. Tra quelle che hanno ottenuto il riconoscimento ci sono Xi’an, in Cina, meglio conosciuta per i Guerrieri di Terracotta Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO e Lima, in Perù, che è diventata in questi anni una delle destinazioni gastronomiche più acclamate al mondo. Per non parlare di Tainan, la capitale originaria di Taiwan, che nel 2024 celebrerà il suo 400esimo anniversario, il che offre una buona scusa per andare a visitarla e testare i noodles di anguilla, al riso, al tacchino, al budino di tofu e ad altri classici dello street food.

Gli Stati da visitare secondo il National Geographic

Il National Geographic non ha scelto solo posti specifici, ma in alcuni casi ha indicato interi Stati che meritano di essere visitati, magari in più viaggi. Due sono negli Stati Uniti, il Texas e New York, ognuno dei quali ha le dimensioni di un intero paese in Europa. Per quanto riguarda lo Stato di New York, la rivista ha consigliato di non limitarsi alla Grande Mela, ma di dedicare alcuni giorni a bellezze naturali come Lake Placid e le Cascate del Niagara. Il Texas, invece, offre molti luoghi ideali per ammirare l’eclissi solare totale del 2024.

Oltre gli Stati Uniti

Lasciando gli Usa, il National Geographic ha indicato Victoria, lo Stato australiano che ospita Melbourne, dove intraprendere un nuovo “Great Victorian Bathing Trail“, il noto percorso turistico di 900 chilometri che collega sorgenti termali e minerali. Nella “cool list” c’è lo Stato indiano settentrionale del Sikkim, che si trova nell’Himalaya vicino ai confini del Paese con il Bhutan e il Nepal. Il suo fiore all’occhiello è il Kangchenjunga, la terza montagna più alta del mondo. E ancora: la Nuova Scozia, in Canada – che è una provincia, non uno Stato – è stata riconosciuta per la sua cultura acadiana. Questo gruppo etnico è composto dai discendenti dei coloni francesi originari del Canada e la loro eredità culturale si riflette nei deliziosi piatti a base di pesce della Nuova Scozia.

Le bellezze naturali da non perdere

L’elenco del National Geographic è ovviamente ricco di bellissime destinazioni naturali. Tra i luoghi che hanno ricevuto l’attenzione della rivista ci sono il deserto di Atacama in Cile (il luogo più arido del mondo), la lussureggiante isola caraibica di Dominica e le foreste secche di Andrefana in Madagascar, famose per gli alberi di baobab. La Scozia ha ampliato la sua riserva della biosfera designata dall’UNESCO nel Galloway e nell’Ayrshire meridionale, collegandoli a un circuito nazionale che collega tutti i 13 siti UNESCO della Scozia.

La “cool list” completa del National Geographic

Ecco la lista completa dei luoghi da visitare secondo il National Geographic:

Alpi albanesi, Albania

Belfast, Irlanda del Nord

Emilia-Romagna, Italia

Europa in treno

Galloway e Ayrshire meridionale, Scozia

Nordland, Norvegia

Yorkshire settentrionale, Inghilterra

Pompei, Italia

Saimaa, Finlandia

Tartu, Estonia

Europei, Germania

La Valletta, Malta

Whisky in Galles

Wild Atlantic Way, Irlanda

Deserto di Atacama, Cile

Lima, Perù

Stato di New York

Miami, Florida

Dominica

Nuova Scozia, Canada

Texas

Penisola dello Yucatan, Messico

Zone umide di Ibera, Argentina

Akagera

Ruanda

Foreste secche di Andrefana, Madagascar

Sierra Leone

Sikkim, India

Tainan, Taiwan

Xi’an, Cina

Victoria, Australia