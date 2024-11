La piattaforma di prenotazione SkyScanner ha stilato una lista delle destinazioni che hanno registrato, in controtendenza rispetto all’andamento generale, i maggiori cali nei prezzi dei voli con partenze dall’Italia. Considerate le spese per hotel, pranzi e autonoleggio, risparmiare qualcosa sui tragitti aerei diventa spesso discriminante per scegliere se intraprendere un determinato un viaggio. Ecco alcune mete che hanno visto una contrazione considerevole del prezzo delle tariffe aeree. La percentuale accanto al nome di ciascuna città indica la riduzione media dei prezzi dei voli A/R in classe economica tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023.

1. Nagoya, Giappone: prezzo dei voli calato del 31%

Nagoya, al primo posto con una riduzione del 31% delle tariffe aeree, sta diventando più accessibile grazie a nuove rotte. La città, che si trova tra Kyoto e Tokyo, è famosa per il Castello di Nagoya, il Museo Toyota e il Tempio Atsuta. Un mix tra storia e modernità, perfetta per chi cerca un’esperienza unica in Giappone.

2. Budapest, Ungheria (-28%)

Con un calo dei prezzi aerei del 28%, Budapest si conferma una meta conveniente e affascinante. Tra le principali attrazioni ci sono il maestoso parlamento, il Castello di Buda e i famosi bagni termali. Il quartiere ebraico e i Ruin Bar completano un’offerta culturale vivace e unica.

Pexels

3. Auckland, Nuova Zelanda (-24%)

Auckland, la più grande città della Nuova Zelanda, è al 3° posto con una riduzione dei voli del 24%. La Sky Tower offre una vista spettacolare sulla città, mentre il Viaduct Harbour è perfetto per una passeggiata tra ristoranti e caffè. Non perdere una gita all’isola di Waiheke, famosa per le sue cantine.

4. Göteborg, Svezia (-23%)

Con il 23% di abbassamento dei voli, Göteborg è una meta che mescola design e natura. Visita il Museo d’Arte e il parco divertimenti Liseberg, e prendi un traghetto per esplorare le isole dell’arcipelago, come Hisingen.

5. Pechino, Cina (-21%)

Pechino, con un calo del 21%, è una meta ricca di storia. Imperdibili sono la Città Proibita, il Tempio del Cielo. La città offre anche un mix di tradizione e modernità, con i quartieri artistici come 798 Art Zone.

6. Brisbane, Australia (-19%)

Brisbane è la sesta destinazione con una riduzione dei voli del 19%. La città è famosa per il Lone Pine Koala Sanctuary e la South Bank Parklands, ideale per una visita all’insegna della natura e della cultura. Non perdere una gita a Moreton Island.

7. Biarritz, Francia (-19%)

Biarritz, con una riduzione dei voli del 19%, è perfetta per una fuga al mare particolarmente romantica. Situata sulla costa basca, è ideale per il surf. Da visitare il Museo del Mare.

8. Marrakech, Marocco (-18%)

Marrakech, con il 18% di calo nei voli, è una destinazione ricca di fascino e storia. Il Giardino Majorelle, la Medina e la Piazza Jemaa el-Fna sono tappe imperdibili in questa città dalle mille sorprese.

9. Vancouver, Canada (-17%)

Vancouver, con una riduzione del 17%, offre una combinazione di natura e urbanità. Tra le attrazioni ci sono il Stanley Park, il Granville Island e il Museo di Antropologia. Perfetta per gli amanti delle attività all’aria aperta.

10. Berlino, Germania (-16%)

Berlino, al decimo posto con il 16%, è una destinazione che offre storia, arte e divertimento. Dal Museo di Pergamo al Museo Ebraico fino a quello sulla DDR, è una città dai mille stimoli con una vivace vita notturna.

