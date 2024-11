Ogni volta che viaggi in aereo arrivi a destinazione stanchissima. A bordo non riesci a riposare, e la paura del volo non c’entra. Sai che potrebbe dipendere da quello che mangi? Infatti, un bicchiere di alcol in più o un cibo troppo pesante potrebbero impedirti di riposare bene, soprattutto durante i voli notturni.

Viaggi in aereo: che stress

Affrontare un viaggio in aereo non è un passeggiata. Sono tante le cose alle quali pensare: dal preparare i bagagli facendo attenzione a rispettare i limiti di dimensioni e peso fino al check-in e ai controlli prima dell’imbarco. L’esperienza può essere stressante, specie se in una di queste fasi si verifica qualche problema, come l’essere bloccata durante i controlli dei bagagli a mano e rischiare di perdere il volo se si è arrivati in ritardo in aeroporto.

Se poi, durante il viaggio, non si riesce nemmeno a riposare e goderselo, il rischio è di arrivare a destinazione così stressate che i primi giorni di vacanza non si ha più nemmeno voglia di fare quel tour prenotato prima della partenza.

Attenta a cosa mangi

Per migliorare le cose, potresti scegliere i posti più comodi e fare attenzione a cosa mangi durante il volo. Lo spirito vacanziero a volte fa brutti scherzi, e quando passano le hostess decidi all’improvviso di prendere quel bicchiere di vino o di liquore che in circostanze normali non bevi mai. Ma, così facendo, ti metti nella condizione di non riposare bene fino all’arrivo. Una buona gestione della dieta prima e durante il volo può fare una grande differenza nel tuo comfort a bordo. Evitare cibi che causano gonfiore, difficoltà digestive e reflusso, e preferire pasti leggeri e facili da digerire, è la chiave per un volo più sereno. Ecco tutti i cibi e le bevande ai quali dovresti fare attenzione.

Attenzione ad alcol, bibite e caffè

Le bevande hanno un impatto importante sul processo digestivo e pertanto influenzano in modo decisivo il nostro benessere in volo. Gli alcolici dovrebbero essere evitati perché potrebbero causare vertigini, mal di testa, aumento della frequenza cardiaca e disidratazione: all’arrivo ti sentiresti intontita e stanca e certamente non è quello che desideri per la tua vacanza… Anche le bevande gassate non sono consigliabili: le bollicine possono causare gonfiore addominale, aumentando il rischio di disturbi digestivi e reflusso. Per una migliore idratazione, l’acqua è sempre la scelta migliore. Se non riesci a stare senza caffè consumalo con moderazione poiché la caffeina può causare disidratazione, nervosismo e, soprattutto nelle rotte a lungo raggio, impedire il sonno.

Legumi e verdure fermentanti: il gas diventa un problema

Gli alimenti che producono gas, come legumi, broccoli e altre verdure crucifere – come cavoli, cime di rapa, verze – sono tra i principali colpevoli dei fastidi in volo. Questi cibi infatti fermentano e possono provocare gonfiore, sintomi che possono peggiorare durante il volo. La difficoltà della loro digestione può contribuire a una sensazione di pesantezza. Il consiglio è evitarli il giorno prima di partire, o almeno durante il volo. Stesso discorso per gli alimenti molto ricchi di lattosio (come latte, gelati e alcuni formaggi) e fruttosio (presente in frutta come mele, pere, ciliegie) che contengono zuccheri fermentabili che possono causare gonfiore. Così come sarebbe preferibile evitare di consumare, almeno 24 ore prima di un volo, cibi contenenti cipolla e aglio: sia per scongiurare effetti di reflusso e acidità di stomaco, che per evitare di creare disagio nei vicini di posto.

Piatti pesanti e speziati: stomaco messo a dura prova

Come avrai sicuramente sperimentato, i pasti pesanti causano inevitabilmente un senso di rallentamento. Consumare cibi ricchi di grassi, molto speziati, troppo conditi o piccanti a ridosso o durante un volo non è una buona idea. I cibi piccanti in particolare potrebbero aumentare la produzione di acido gastrico, causando bruciore di stomaco e reflusso. In generale questo genere di pietanze richiedono una digestione più lunga e complessa, mettendo sotto stress il nostro organismo. In aereo la possibilità di movimento è minima e questo contribuisce a provocare pesantezza e sensazione di nausea. Stesso discorso per gli snack salati che possono aumentare la sensazione di sete, contribuendo alla disidratazione, problema comune durante i voli a causa dell’aria secca in cabina.

Prediligi cibi leggeri e facili da digerire in aereo

Se stai cercando di evitare fastidi durante il volo, la strategia migliore è optare per pasti leggeri, facilmente digeribili e poveri di grassi. È meglio consumare piccoli spuntini, piuttosto che un pasto abbondante, per non sovraccaricare il sistema digestivo. Snack come cracker, biscotti secchi, un panino con prosciutto o bresaola, o un frutto non troppo ricco di fruttosio sono opzioni perfette. Se il volo è lungo e vengono serviti pasti a bordo, prediligi piatti semplici e poco elaborati. Questo ti aiuterà a mantenere l’energia senza compromettere il comfort durante il viaggio.

