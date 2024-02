Weekend di primavera, le città più soleggiate d’Europa

L a città meno piovosa d'Europa, Valencia, è una splendida meta per un weekend lungo di primavera

Per organizzare un weekend lungo in Europa contenendo i rischi di acquazzoni primaverili, Planet Cruise ha stilato la classifica delle città e delle località turistiche meno piovose del Vecchio Continente. La Spagna monopolizza praticamente la top 10: al primo posto delle città più soleggiate d’Europa, Valencia.

I criteri per identificare le località più secche

Per realizzare la hit delle città meno piovose d’Europa gli esperti di Planet Cruise hanno esaminato la temperatura media, la quantità di precipitazioni, il numero di giorni di pioggia e le ore medie di luce solare delle singole località

Valencia, poca pioggia e clima mite

Valencia, posta lungo la costa centro-orientale della Spagna, ha una stagione delle piogge che dura da settembre a novembre. Durante i mesi invernali di gennaio e febbraio cadono in media 16 mm di pioggia, che equivalgono a circa tre giorni di precipitazioni al mese. Nei primi due mesi dell’anno, la temperatura media massima raggiunge i 15° per poi aumentare a partire da marzo.

Tante ragioni per un weekend a Valencia

Se Valencia può valere un viaggio per ragioni meteorologiche, la città è altrettanto interessante per quello che può offrire. A parte le numerose spiagge, la patria della paella offre attrazioni come il moderno Oceanarium, la Città delle Arti e delle Scienze, oltre allo splendido centro storico, il famoso Parc Central e il Mercato Centrale.

Le altre destinazioni europee più soleggiate

Ecco le altre destinazioni identificate da Planet Cruise per un weekend lungo in cerca di caldo primaverile.

2. Ibiza: isola del divertimento per definizione, è famosa per la vita notturna pulsante e i suoi famosi locali come Pacha e Amnesia. L’isola è splendida anche dal punto di vista naturalistico, con spiagge incantevoli spiagge come Cala Comte.

3. Tenerife: l’isola offre panorami mozzafiato nel Parco Nazionale del Teide e conquista i turisti per la vivace atmosfera della capitale, Santa Cruz de Tenerife.

4. Siviglia: la città spagnola ospita gioielli architettonici come l’Alcázar e la Cattedrale, testimoni della ricca storia moresca e gotica della città.

5. La Valletta (Malta): costruita dai Cavalieri di San Giovanni, la città maltese racchiude decine di monumenti fra cui 25 chiese: passeggiare nelle sue stradine è un fantastico viaggio nel tempo.

6. Maiorca: spiagge bellissime, acqua trasparente, un entrotarre tutto da scoprire e gioielli architettonici come la Cattedrale di Palma, il capolavoro gotico che domina la città.

7. Barcellona: una delle città europee più amate e visitate, per la sua modernità, lo spirito vitale e la tradizione catalana. Dalla Sagrada Familia al Parc Güell, la città incanta con l’architettura visionaria di Gaudí.

8. Malaga: dall’Alcazaba al Museo Picasso, una città fra storia e arte nel cuore dell’Andalusia.

9. Granada: L’incredibile l’Alhambra, visitata ogni anno da due milioni di turisti, immerge i visitatori in un’atmosfera moresca unica, tra giardini incantevoli e architettura sopraffina.

10. Corsica: L’isola francese ha una costa punteggiata da straordinarie località e un interno altrettanto interessante, paradiso per gli amanti del trekking. Le Calanche di Piana, scogliere di granito rosso a strapiombo sul mare, sono Patrimonio dell’Umanità.