Ogni anno i World Ski Awards, gli “Oscar dello Sci”, celebrano l’eccellenza nel turismo sulla neve, premiando i comprensori, gli hotel, i tour operator e i servizi più prestigiosi a livello mondiale. I voti sono espressi sia da esperti del settore che da appassionati di sci provenienti da ogni angolo del mondo. Ecco una selezione dei vincitori del 2024.

Migliore stazione sciistica – Val Thorens, Francia

Val Thorens, la perla delle Alpi francesi, è stata ancora una volta premiata come la miglior stazione sciistica del mondo. Si tratta del comprensorio sciistico più grande d’Europa con quasi 600 km di piste e un’altitudine che raggiunge i 2.300 metri. Offre una neve di qualità garantita per tutta la stagione invernale. La stazione è perfetta sia per principianti che per sciatori esperti, con un’offerta di après-ski e ristorazione che la rende una meta ideale anche per chi cerca relax e divertimento dopo una giornata sulle piste.

Il miglior resort freestyle – LAAX, Svizzera

Per gli amanti dello freestyle, LAAX in Svizzera è il luogo perfetto. Si tratta del più completo resort per freeskier e snowboarder nelle Alpi, con l’halfpipe più grande del mondo, una pro kicker line di dimensioni olimpiche e un totale di oltre 90 ostacoli, distribuiti su cinque snowpark. Perfetto anche per i principianti e per i bambini anche grazie al Freestyle Academy Indoor Base.

Il miglior hotel per lo sci – W Verbier, Svizzera

Nel cuore delle Alpi svizzere, lo W Verbier ha conquistato il primo posto tra gli hotel sciistici grazie alla sua posizione strategica, a pochi passi dalle piste, e ai suoi servizi di lusso. Con camere moderne, un eccellente centro benessere e una ristorazione raffinata, questo hotel offre un’esperienza sciistica a cinque stelle, unendo comfort e adrenalina in una delle località più rinomate del mondo.

Il miglior nuovo hotel per lo sci – MUWA Niseko, Giappone

Per il 2024, il miglior nuovo hotel sciistico è il MUWA Niseko in Giappone, una struttura che unisce design innovativo e la tradizione dell’ospitalità giapponese. Situato nella celebre località sciistica di Niseko, conosciuta per la sua neve sempre perfetta, l’hotel offre un’esperienza unica con stanze con vista mozzafiato e accesso diretto alle piste.

Il miglior boutique hotel per lo sci – Hôtel Le Pashmina, Val Thorens

Un altro premio per la stazione sciistica di Val Thorens arriva con L’Hôtel Le Pashmina, che si aggiudica il titolo di miglior boutique hotel per lo sci. Questo hotel raffinato a gestione familiare, dove ogni dettaglio è pensato per offrire comfort e intimità, ha come punto di eccellenza la cucina creativa del suo ristorante stellato Michelin.

Il miglior hotel sciistico ecologico – Rocksresort, LAAX, Svizzera

Il Rocksresort di LAAX è il vincitore per il miglior hotel sciistico ecologico, grazie all’impegno verso la sostenibilità. L’hotel è costruito con materiali naturali e dotato di tecnologie verdi che riducono al minimo l’impatto ambientale. Perfetto per chi desidera godersi una vacanza sciistica a due passi dalle piste, senza compromettere l’ecosistema delle montagne.

Il miglior chalet sciistico – Chalet Zermatt Peak, Svizzera

In Svizzera, il Chalet Zermatt Peak è stato premiato come il miglior chalet sciistico del mondo, grazie alla sua lussuosa atmosfera e alla vista mozzafiato sul Cervino. Le cinque camere matrimoniali deluxe, con finestre dal soffitto al pavimento, hanno un tetto da cui si può osservare il cielo e una vasca idromassaggio interna/esterna.

Il miglior nuovo chalet sciistico – Chalet Harmony, Méribel, Francia

Nel cuore delle Trois Vallées, Chalet Harmony a Méribel è stato scelto come il miglior nuovo chalet sciistico. una struttura nuova di zecca di zecca, disposta su quattro piani a pochi minuti dagli impianti di risalita. Con un design elegante e un servizio impeccabile, offre una vista spettacolare sulle Alpi e un accesso diretto alle piste. Sette camere da letto, piscina coperta, zona wellness completa di sauna, hammam, Jacuzzi e una palestra. La scelta ideale per chi cerca lusso e tranquillità.

Migliore azienda di comprensori sciistici – Bergbahn AG Kitzbühel, Austria

Bergbahn AG Kitzbühel, in Austria, è la migliore azienda di comprensori sciistici, famosa per la qualità e la manutenzione impeccabile delle sue piste. Conosciuta anche per l’organizzazione della storica gara di sci Kitzbühel, l’azienda offre oltre 200 km di piste, un’ampia varietà di servizi e un’ospitalità senza pari.

Gruppo delle migliori stazioni sciistiche – Compagnie des Alpes, Francia

La Compagnie des Alpes gestisce i più grandi comprensori sciistici francesi: comprende destinazioni come Chamonix, Tignes e Les Arcs per assicurare esperienze indimenticabili a sciatori di tutte le età e abilità.

Migliore stazione sciistica al coperto – Ski Dubai, Emirati Arabi Uniti

A Ski Dubai, la miglior stazione sciistica al coperto, si può sciare tutto l’anno, indipendentemente dal clima esterno. Ski Dubai è uno snowpark al coperto e resort sciistico situato nel Mall of the Emirates, Dubai, Emirati Arabi Uniti. La sua struttura all’avanguardia di 34.300 mq vanta uno snowpark di 4.500 mq con oltre 10 giostre, una Ski Academy con una pista lunga 400 m e un penguinarium con una colonia locale di pinguini.

Il miglior tour operator di sci – Sunweb

Sunweb, uno dei tour operator leader in Europa, si aggiudica il titolo di miglior tour operator di sci grazie alla sua capacità di offrire pacchetti completi, inclusivi di volo, alloggio e skipass, a prezzi competitivi. Con oltre 30 anni di esperienza, Sunweb offre oltre 270 destinazioni e vacanze adatte a tutti i budget e a tutte le esigenze.

Il miglior agente di viaggio per lo sci – Leo Trippi

Leo Trippi è il miglior agente di viaggio sciistico del mondo. Con una selezione di località esclusive e un servizio altamente personalizzato, Leo Trippi offre itinerari su misura per chi cerca il meglio delle vacanze sciistiche, dagli chalet alla consulenza sui comprensori.

Miglior operatore di heliski – Northern Escape Heli-Skiing, Canada

Northern Escape Heli-Skiing, situato nella catena montuosa Skeena della Columbia Britannica settentrionale, è stato nominato miglior operatore di heliski al mondo. Offre esperienze uniche per sciatori esperti che cercano l’adrenalina in contesti naturali straordinari accompagnati da guide professionali.

Leggi anche Le vacanze sulla neve che hai sempre sognato

Leggi anche Sport sulla neve, i più divertenti con i figli