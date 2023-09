A manti delle sneakers, a rapporto! La moda autunnale porta con sé nuove proposte e colorazioni, tutte da scoprire e - soprattutto - da rendere protagoniste dei look della prossima stagione. Passa subito in rassegna le scarpe da ginnastica che abbiamo selezionato per te: quali preferisci?

L’autunno è alle porte, ma non ci troverà affatto impreparate: se le vecchie sneakers sono ormai distrutte e usurate dal tempo, è il momento di investire in un nuovo paio per tutte le stagioni a venire. Ma come sceglierle? Questa guida shopping fa per te in entrambi i casi, sia se hai deciso di riacquistare un paio di immacolatissime sneakers bianche, sia se stavolta opterai per un modello coloratissimo e a prova di tendenze moda autunno 2023. Scoprile subito!

Come indossare le sneakers questo autunno?

Arrivederci sandali, arrivederci ciabattine. Con l’arrivo della moda autunno 2023, anche le sneakers bianche (ma non solo) fanno ritorno nel guardaroba femminile. Ogni momento della giornata ha più di un ottimo motivo per invitarci a sfoggiarle: in primis – e questo è un massimo comune denominatore tra tutti i look con le sneakers – la loro innata praticità. Le scarpe da ginnastica, se scelte del numero giusto (e guai a sbagliarlo!), sanno essere delle grandi alleate, perché comode e perfette per affrontare le giornate più dinamiche in giro per la città. Come si indossano? Ci sono look che resistono alla prova del tempo, primo tra tutti l’abbinamento delle sneakers con jeans e felpa con cappuccio. Ma oltre a questa, lo street style internazionale dice sì anche allo styling con i pantaloni cargo e il chiodo di pelle, dando come risultato un look cool e perfettament urban.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Ovviamente, lungi da noi invitarti a indossare le sneakers solo con i pantaloni. Anzi, lo street style della moda autunno 2023 ci ricorda che le scarpe da ginnastica ben si prestano agli abbinamenti con gonne e vestiti. Certo, il risultato finale non avrà la sofisticatezza di uno styling costruito con slingback o ballerine, ma l’accento di coolness che le sneakers sapranno conferire alle mise più chic sarà innegabile. Da provare, ad esempio, è questo look in foto sotto: la camicia di pizzo bianco, il blazer beige leggermente oversize e la gonna midi declinata nella nuance borgogna trovano spazio sopra un paio di scarpe Adidas.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Guida shopping: i modelli must-have da comprare ora

La moda autunno 2023 porta con sé anche nuove proposte shopping, ecco perché abbiamo selezionato per te 10 sneakers da comprare ora. Se sei a caccia di un modello trasversale e versatile – tradotto: che puoi indossare letteralmente con tutto – ti invitiamo a puntare sul colore bianco. Le iconiche Stan Smith di Adidas si prestano bene a ogni tipologia di abbinamento e, sì, puoi indossarle anche con il tailleur (specialmente se a lavoro il dress code non è formale). Concediti poi il piacere di scegliere le tue variando nei colori: dalle nuances pastello a quelle più energiche, in questa selezione troverai proposte cromatiche candy e tonalità morbide ideali per i look color blocking di questo autunno. A te la scelta.

Sneakers in pelle, Lotto (€125)

In pelle e con suola dentellata, Tamaris (€140)

Con soletta Memory Foam, Skechers (€90)

In pelle e con suola flatform, NeroGiardini (€139,50)

Con suola in gomma riciclata, Adidas (€110)

A stivaletto, Nike (€139,99)

In pelle scamosciata, Birkenstock (€150)

Con suola ammortizzante, Timberland (€160)

Ecosostenibili, Ecoalf (€83,94)

Ecosostenibili e con strappi frontali, Veja (€160)